‘Saved by the Bell’ precíes dertig jaar oud: wist je dat deze hunk Nederlands is?

Het is één van de populairste high school-series ooit: Saved by the Bell. En hate to be the messenger, maar deze week viert de serie haar dertigste verjaardag. Ook wel de serie waarbij meisjes massaal in katzwijm lagen bij de aanblik van Zack Morris. Een mooie gelegenheid voor een geinig feitje over het blonde tieneridool (dat inmiddels 45 is).

Hollands glorie

Wist je namelijk dat de acteur die Zack speelde gewoon hartstikke Nederlands is? Mark-Paul Gosselaar is de jongste van vier kinderen van een Nederlandse vader en een Indisch-Nederlandse moeder. Dankzij z’n Aziatische achtergrond was die volle bos met blonde lokken dan ook niet puur natuur. Aan talkshowhost Jimmy Fallon vertelde de acteur eerder dat zijn donkere haar voor de serie, die van 1989 tot 1992 op de buis was, jarenlang geverfd werd.

‘Ik kan niet meer oefenen’

‘Mijn ouders waren immigranten uit Nederland. Ik ben een nakomertje en was de enige in het gezin die in de Verenigde Staten is geboren,’ vertelde Mark-Paul eerder dit jaar aan FOX, waar zijn nieuwe serie The Passage van start ging. Hij geeft zijn Nederlandse woordenschat nu door aan zijn kinderen. ;Niet doen, hou op, vind je het lekker? Dat soort zinnen spreek ik met mijn kinderen. Ik spreek geen volzinnen meer. Ik kan het immers met niemand meer oefenen. Mijn vrouw is Schots.’

Fragmenten

Gosselaar verstaat zijn moedertaal nog wel. ‘Mits mensen niet te snel praten. Maar spreken gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Ik was wel gewend te dromen in het Nederlands.’ Voor de leuk snorden we even wat beeldmateriaal op van een Nederlands sprekende Mark-Paul.

“Je bent een klootzak”

Gos-se-laar. With a ‘guh’

Sinterklaas

Vier jaar geleden trommelde Jimmy Fallon de hele Saved by the Bell-cast optrommelde voor een reünie. Tamelijk briljant.

Bron: ANP, NU.nl