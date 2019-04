Say no more: déze Netflix-series wil je dit weekend bingen

Soms zit je uren achter elkaar met vrienden of je lover op de bank te spitten naar een leuke Netflix-serie. Uiteindelijk kom je er toch niet uit en zet je het oude vertrouwde aan. Been there, done that: dit eeuwige gezoek stopt vandaag, want deze series zijn perfect voor zulke avonden.

1. Narcos

Iedereen heeft wel gehoord van de bekende drugsbaron Pablo Escobar. In deze serie volg je het verhaal van het begin tot het eind en wordt ontdek je de waarheid die schuilgaat achter de beruchte drugskartels.

2. Brooklyn Nine-Nine

Jake Peraltra moet leren om regels te volgen en in teamverband te kunnen werken als er voor zijn brigade een nieuwe hoofdinspecteur wordt aangesteld. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

3. Friends

So no one told you life was gonna be this waaay… Deze bekende sitcom maakt je avond binnen een paar seconde compleet. Voor wie de serie niet kent – shame on you! (en simpelweg onmogelijk) – de serie gaat over zes vrienden die hun avonturen delen op gebied van werk, thuis en in de liefde in de jaren 90. En met maar liefst 10 (!) seizoenen.

4. Designated Surviver

En dan over naar een serie met wat meer actie, leuk voor le boyfriend of natuurlijk voor jezelf. Wanneer de president door een bomaanslag om het leven komt, wordt Tom Kirkman als president benoemd. Hij moet de regering gaan leiden en ervoor zorgen dat de chaos gaat liggen.

5. The 100

100 tieners en tevens jeugddelinquenten mogen hun gevangenis in de vorm van een ruimteschip verlaten en keren terug op aarde.. Klein detail: 97 jaar geleden heeft daar een nucleaire apocalyps plaatsgevonden en de kans op overleven is niet zeker.

6. Suits

Mike Ross, een college drop-out, droomt van een baan als advocaat. Met zijn hoge IQ en fotografisch geheugen zou dat dan ook geen probleem moeten zijn. Terwijl hij een goede daad aan het verrichten is voor zijn beste vriend loopt hij per ongeluk binnen op sollicitatie gesprek bij een top-advocaat. En zeker: dít is de serie waarin we Meghan Markle kunnen bewonderen voordat ze de hertogin van Sussex werd.

7. The Sinner

Voor de spanning- en sensatiezoekers onder ons is deze serie perfect. Een klein plaatstje wordt opgeschrikt door een verschrikkelijke moord. Wanneer de rechercheurs dit gaan onderzoeken, raken ze verstrengd in een web van sinistere geheimen.

8. La Casa De Papel

Deze Spaanse heistserie gaat over 8 dieven die zichzelf én hun gijzelaars opsluiten in de Koninklijke Munt van Spanje terwijl een crimineel meesterbrein de politie manipuleert om zijn plan uit te voeren. Ennn: het derde seizoen verschijnt binnenkort al op Netflix. Ben je dus mooi op tijd als je nu begint met kijken van seizoen 1 en 2.

9. How I Met Your Mother

9 seizoen lang volg je de vriendschap tussen Ted, Robin, Barney, Marshal en Lily. Wat je te zien krijgt zijn flashbacks vanuit Ted’s perspectief die hij aan zijn kinderen verteld. En langzaam maar zeker krijg je te weten wie de moeder van zijn kinderen is.

10. Modern Family

In deze sitcom volg je Jay Pritchett (A.K.A. Al Bundy in Married With Children) en zijn familie die leren omgaan met dagelijkse familie-drama’s in de moderne wereld. Er staan nog maar vier seizoenen op Netflix, maar meer dan het tiende seizoen zullen we helaas ook niet krijgen. Niet getreurd, voor nu nog genoeg te lachen dus.

