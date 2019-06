Say what?! Carice van Houten doet verbazende onthulling over ‘Game of Thrones’

De trouwe GoT-fans herinneren zich vast nog wel wat er met Carice van Houten aka The Red Woman, Melisandre gebeurde wanneer ze haar magische ketting afdeed; ze werd stokoud. Wat blijkt? Die oude heks speelde Carice gewoon helemaal zelf!

Niet alleen wij hebben enorme heimwee naar onze wekelijkse afspraak met Game of Thrones, ook de acteurs van de hitserie kunnen het maar niet loslaten. Instagram is overladen met afscheidsfoto’s, throwbacks en bedankjes. Ook Carice van Houten deed mee en zij deelde wel een hele verbazingwekkende onthulling over haar personage Melisandre.

Van vurig rood naar oud en grijs

‘Yes, that actually was me people. 5,5 hours in make-up’, schrijft Carice bij haar Instagram-post. Helaas ging haar transformatie in het echt niet even snel als in de serie. Carice zat maar liefst vijfenhalf (!) uur in de make-up stoel. Niet alleen haar gezicht werd volledig getransformeerd, maar ook haar handen en hals ondergingen een old woman-treatment.

Haar volgers kunnen het duidelijk niet geloven en hadden er zelfs nooit eerder bij stilgestaan dat Carice ook de oude heks gespeeld zou hebben.

Peel-off mask

Na die schrikverwekkende scène mocht het masker er gelukkig ook weer af. Als een echte slang vervelde Carice weer in haar oude, nou ja, jonge vorm. Gelukkig maar.

Om je nog even een heel duidelijk voor en na beeld te geven, kijk je hieronder naar de befaamde transformatie-scène. Niet schrikken hé…