Say what?! Kevin en Megan zijn na Temptation Island tóch weer bij elkaar gekomen

Dat de relatie van Kevin en Megan uit Temptation Island niet lang stand zou houden, dachten we eigenlijk al toen we hoorden dat Kev in één jaar tijd vijf keer was vreemdgegaan. Dat vermoeden bleek te kloppen: na het koekerond-voorval was het snel klaar tussen de twee. Maar geloof het of niet: na Temptation Island zijn de twee tóch nog bij elkaar terug gekomen…

Let op: spoilers!

Hoewel Megan en Kevin er in Temptation beiden van van overtuigd leken dat hun relatie definitief verleden tijd was, klinken er nu andere geluiden. De twee zijn na Temptation Island namelijk gewoon weer samengekomen! Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws na het zien van de allerlaatste aflevering van het seizoen, waarin de stellen terugblikken op hun avonturen op het eiland.

‘Zodra we elkaar terugzagen is dat allemaal… We zijn gewoon hervallen, ik zal het zo zeggen,’ vertelt Megan in de aflevering. ‘We waren elke dag bij elkaar en ik dacht: Misschien gaan we weer voor lange tijd samen zijn. Misschien is het voorbestemd en moeten we niet uit elkaar gaan.’ Toch is het niet goed afgelopen tussen de twee. Kevin is namelijk – surprise, surprise – opnieuw vreemdgegaan. Megan tegen Kevin: ‘Ik meende het, ik dacht echt dat het goed zou komen. Tot je weer seks had met iemand anders. En dan nog met een hippie.’

Vanavond zie je het hele verhaal in een twee uur durende aflevering (de confrontatie én de terugblik) op RTL 5. Daarin komt ook opmerkelijk nieuws over Tim naar boven; die zou inmiddels alweer een nieuwe vrouw aan de haak geslagen hebben. To be continued…

Bron: HLN | Beeld: RTL