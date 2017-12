Say what?! Leerlingen geweigerd bij kerstdiner om onbetaalde ouderbijdrage

Op veel scholen wordt deze week het kerstfeest gevierd, met een kerstontbijt of -diner, een gebeurtenis waar kinderen reikhalzend naar uit kijken. Op basisschool De Wateringe te Hellevoetssluis zouden echter minstens zeven kindjes niet welkom zijn, omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald zouden hebben.

Uitgesloten

De ouderbijdrage is een bedrag van 50 euro, wat niet iedere ouder direct kon betalen. Aan het algemeen dagblad vertelt ‘buurtmoeder’ Agnes: ‘Hier in de wijk wonen best veel mensen die het niet breed hebben. Ik heb begrepen dat een aantal ouders nu maar de huurtoeslag heeft gebruikt om de ouderbijdrage te betalen, omdat ze niet willen dat hun kind wordt uitgesloten.’

Protesten

Na allerlei protesten en een uitgebreid artikel in het AD tegen het besluit van de schoolleiding, mogen de geweigerde kinderen uiteindelijk toch bij de kerstviering op school aanwezig zijn.

Wat vind jij van het besluit van de school?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Sanoma Beeldbank