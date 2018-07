Say what? Temptations Rowena had vier jaar lang een relatie met deze bekende rapper

Nu Temptation Island VIPS volop aan de gang is, zijn de deelnemers hot topic. Zo draait de geruchtenmolen op volle toeren wat betreft de slagingskans van de koppels, maar worden er ook volop foto’s uit de oude doos getoverd. Want hoe zag Rosanna er vroeger uit? En Niels?

Vlak voordat de achtste aflevering op Videoland verschijnt, is het tijd om in de geschiedenis van Rowena te duiken. En het blijft niet alleen bij een foto van de deelneemster, er is óók een video opgedoken waarin ze met haar bekende (!) ex aan het rappen slaat. Enne, er nogal vunzige teksten uitgooit.

Utopia

Ruud Zwaan, de man met wie ze naar Mexico vertrok om het ultieme relatie-avontuur aan te gaan, leerde ze kennen in het programma ‘Utopia’. Ze hebben al een tijdje een relatie (als deze niet is stukgelopen door ‘Temptation Island VIPS’), maar voor die tijd deed ze het met een veel bekendere Nederlander.

*Tromgeroffel*

Namelijk… Lange Frans. En dat was geen kortstondige romance; de rapper en Rowena hebben een relatie gehad van vier jaar. En toen heeft Rowena zich ook duidelijk even op het rappen gestort, want in een televisiefragment is te zien hoe ze samen met Lange Frans en Ninthe het nummer ‘Geil’ rapt. Hou je vast: