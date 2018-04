Say what? Volgens deze psychologen maken spoilers een serie juist leuker

‘Neeee’, gil je nog met je handen voor je oren wanneer je je collega’s de laatste aflevering van Temptation Island hoort bespreken. Maar het is al te laat: je hebt zojuist het belangrijkste detail van de hele uitzending gehoord. En bedankt! #aargh

Hoewel de irritatie hoog op kan lopen als iemand spannende details over je favoriete serie verklapt, blijken spoilers het kijkplezier helemaal niet te bederven. Sterker nog: het maakt een serie juist leuker. We genieten namelijk meer van het verhaal als we de afloop al kennen. Dat beweren de psychologen Jonathan Leavitt en Nicholas Christenfeld van de universiteit van San Diego aan de hand van twee onderzoeken.

Hoe dat zit? Als je de afloop van een film of serie al kent, krijg je meer de kans om te letten op andere details. Hierdoor ben je je bewuster van de manier waarop het verhaal wordt verteld en wat de auteurs daarmee bedoelen. En dat is ook wat waard.

Het zal allemaal best, maar wij kunnen ons nog niet echt voorstellen dat we óóit van spoilers zullen genieten.

