Say what? Zuid-Afrikaanse vrouw bevalt van een tienling

Begin maart beviel de 25-jarige Halima van een negenling, dat was sindsdien het record. Maar dat record is nu verbroken door de 37-jarige Gosiame Thamara Sithole uit Zuid-Afrika. Zij is namelijk maandagnacht bevallen van een tienling (!).

Stel je voor: je bent zwanger, gaat naar het ziekenhuis en hoort dat het een meerling is. Op zich al even slikken. Gosiame hoorde dat het een zesling zou zijn – nog een paar keer extra slikken. In eerste instantie geloofde de mommy to be het dan ook niet. Zeker niet, omdat ze al een tweeling van zes jaar oud thuis had rondlopen. ‘Zelfs toen ik naar de scans keek, geloofde ik het niet’, vertelde ze.

Gedurende de zwangerschap werd het aantal baby’s bijgesteld naar acht. Er bleken er twee verstopt te zitten achter de zes broertjes en zusjes. En toen, na 29 weken zwangerschap, waren er op de echo nóg twee kloppende hartjes te zien. Tien baby’s, waarvan zeven jongens en drie meisjes. Zo’n zwangerschap levert extra complicaties op, zowel voor moeder als kind, dus toen het ziekenhuis erachter kwam dat het om tien in plaats van acht baby’s ging, moesten ze meteen ter wereld komen. Met een keizersnee zijn ze gehaald en volgens het ziekenhuis maken de moeder én al haar kinderen het goed. Wel moeten de kleintjes de komende maanden de couveuse in, omdat ze twee maanden te vroeg geboren zijn.

Teboho Tsotetsi, de vader van de tien baby’s, was emotioneel, zo liet hij weten aan het dagblad Pretoria News: ‘Ze was zeven maanden en zeven dagen zwanger. Ik ben blij, ik ben emotioneel. Ik kan niet veel zeggen.’

Not one, or two, or three, not even four! But 10 bundles of joy.

A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the current Guinness World Record. Thirty-seven-year-old Gosiame Thamara Sithole gave birth to her decuplets at a Pretoria hospital last night. Doctors pic.twitter.com/BmKuVnwkly

