Say what: zullen de Sugababes weer bij elkaar komen?

Voor alle 90’s kids die vroeger ook de Sugababes grijs hebben gedraaid – waarschijnlijk tot grote ergernis van de ouders – hebben we goed nieuws: er is een kans dat de Sugababes weer bij elkaar komen. Althans, dat is wat fans hopen. Er werd namelijk een vrij cryptische tweet het internet op geslingerd die dit nieuws suggereert.

In 2019 kwam de originele groep weer heel even bij elkaar in The Graham Norton Show. Daarin kondigden Keisha Buchanan, Mutya Buena en Siobhán Donaghy aan dat ze met een ‘speciaal project’ bezig waren voor de twintigste verjaardag van hun debuutalbum One Touch. Deze verjaardag werd vorig jaar gevierd, zonder ‘speciaal project’ waarvan wij op de hoogte waren. Maar dit was natuurlijk ook het jaar dat alles in lockdown zat, dus misschien hebben we het nog wel tegoed.

Cryptische tweet

De cryptische tweet die op 8 mei op Twitter verscheen, zorgt ervoor dat er weer heel wat theorieën verschijnen van fans. En nu moeten we zeggen: de theorie dat de Sugababes (al is het maar voor één keer) weer (even) bij elkaar komt, klinkt ons als muziek in de oren.

In de tweet zien we de naam ‘Sugababes’ voorop staan en is er pianomuziek te horen. Verder staan er drie emoji’s bij, die overduidelijk de dames van Sugababes moeten voorstellen. Ook wordt er een link naar hun website gedropt. Als je hierop klikt, kom je op een pagina waarop je je kunt inschrijven voor een mailinglist. Hier zien we ook ‘twenty’ staan, wat kan verwijzen naar die beruchte twintigste verjaardag van hun album.

Even wachten

Wat het ook zal zijn, wij kunnen in ieder geval niet wachten op de uitkomst hiervan. De kans is groot dat er in 2021 iets groots staat de wachten voor de Sugababes – en hun fans. Wellicht een comeback tour of een nieuw album?

