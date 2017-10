Scary shit: 7x de leukste Halloween-activiteiten in Amsterdam

All Hallows Eve -ofwel Halloween- staat weer voor de deur. Een eeuwenoude overzeese traditie die ook in Nederland steeds meer voeten in de aarde krijgt. Jaarlijks staat 31 oktober in het teken van fright nights, bloedstollende parties en kostuums die je de stuipen op het lijf jagen. Want lekker griezelen blijft een feestje. Daarom hebben we de allergriezeligste activiteiten voor je op een rijtje gezet.

Afternoon Tea Halloween (limited edition)

Voor Halloween krijgt de signatuur Afternoon Tea een verleidelijk karakter. Black velvet macarons, pumpkin cupcakes, ragfijne suikerspinnen, finger licking sandwiches en bloedsinaasappel fruitsalades. Geen onschuldig vruchtensap maar bedwelmende champagne en een extravagante theeselectie. De limited edition Halloween Afternoon Tea wordt geserveerd van 23 t/m 31 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur. Trick or treat?

Soundbites: The Halloween Edition

Speciaal voor Halloween komt Soundbites in Mama Makan met de Halloween Edition. Vrijdag 27 oktober Vanaf 18.00 staat de bar van je favoriete Indonesische restaurant in Oost in het teken van creepy cocktails en bloody bites. Een live band zal de eerste schrik van je wegnemen, waarna DJ Raphaella er voor zorgt dat de voetjes van de vloer gaan. Leuk detail: alle gasten krijgen twee drankjes van Mama, om de schrik weg te drinken.

Haunted Ball

Ieder jaar wordt Halloween groots gevierd in de Foodhallen, en ook dit jaar is het weer feest! Op vrijdag 27 oktober openen Lord Floris Dumoncoau en zijn vrouw Elisabeth Domoncoau van 18.30 – 01.00 de deuren voor hun haunted ball in de Foodhallen. Hoe freakier je outfit, hoe beter. Voor degenen die even geen inspiratie hebben of meteen doorkomen vanuit werk: Mr. Extravaganza zal aanwezig zijn voor de nodige schmink. Daarna dus genoeg reden om jezelf even freaky op de foto te zetten bij Cabinet of Curiosities. De entree is gratis. Houd de Facebookpage in de gaten.

WE GOT NEXT

Net voordat het Halloween-geweld losbarst, komt Hotel Arena op vrijdag 27 oktober terug met een nieuwe clubavond: WE GOT NEXT. Dit is een avond met muzikanten en DJ’s die zorgen voor de lekkerste vibes. Op deze eerste avond hoor je onder meer live muziek van David Dam, Julia Zahra en GrooveBite. Voordat de voetjes van de vloer gaan kun je bij café-restaurant PARK terecht voor een speciaal Halloween-diner met onder andere kip en pompoen, een roastbeef met een vinaigrette van rode biet en een smoking pumpkinghead als dessert.

IZAKAYA’s Supreme Brunch Halloween Edition

De Supreme Brunch is een exclusief zondags evenement waar je kunt genieten van verfijnde en creatieve Nikkei-gerechten, cocktails, champagne, DJ’s en ander extravagant entertainment. Brunchen next level dus. En deze editie op zondag 29 oktober wil je zeker niet missen! Halloween is nog nooit zo sexy geweest. Check de Facebookpagina voor meer informatie. Tip: van te voren even reserveren!

Haunted House

Stap op 31 oktober Haunted House Bar binnen voor échte decadente spooky spirits. Verwacht live muziek van een duivelse DJ, terwijl jij in kostuum de nacht tegemoet griezelt. Degene met het meest mysterieuze kostuum wint een duistere nacht in een boetiekkamer in het Kimpton De Witt Hotel. Have a creepy Halloween!

Let’s BUTCHER it

THE BUTCHER Amsterdam belooft een grote griezelpartij met kick ass-entertainment. Naast een speciaal Halloween-menu inclusief bloody delicious drink, wordt de avond gehost door een spectaculaire goochelaar die zijn tricks gaat showen, en zal een angstaanjagende clown je voorzien van de nodige adrenaline. De avond wordt begeleid door een DJ en fotograaf dus be there and strike a pose. Reserveren kan via hello@the-butcher.com. 31 oktober van 19 tot 1 uur ’s nachts.

