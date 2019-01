De schat: Lady Gaga zegt sorry voor samenwerking met R. Kelly en laat duet verwijderen

Lady Gaga heeft maar weer eens laten zien wat een goed hart ze heeft. Op Twitter verontschuldigt de zangeres zich voor haar duet met R. Kelly uit 2013. Ze laat het nummer Do What You Want (With My Body) verwijderen van iTunes en andere streamingplatforms.

Gaga wil de vrouwen die zich hebben uitgesproken tegen de controversiële zanger in de documentaireserie Surviving R. Kelly een hart onder de riem steken. ‘Ik sta voor 1000 procent achter deze vrouwen, geloof ze, weet dat ze lijden en pijn hebben, en heb sterk het gevoel dat hun stem gehoord en serieus genomen moet worden,’ post ze op Twitter.

Donkere tijd

De A Star is Born-ster, zelf slachtoffer van seksueel misbruik, legt uit dat ze het nummer en de bijbehorende video maakte in een ‘donkere tijd in haar leven’. ‘Mijn bedoeling was om iets heel uitdagend en provocerend te maken omdat ik boos was en nog steeds niet het trauma had verwerkt dat zich in mijn eigen leven had voorgedaan.’

Slechte oordeel

Ze vervolgt: ‘Ik deel dit niet om excuses voor mezelf te maken, maar om uit te leggen. Totdat het jou gebeurt, weet je niet hoe het voelt. Maar ik weet wel hoe ik me nu voel.’ De zangeres sluit haar boodschap af met een verontschuldiging. ‘Het spijt me, zowel voor mijn slechte oordeel toen ik jong was, als voor het feit dat ik me niet eerder uitsprak.’

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

Liefde voor Gaga

Op Twitter wordt vol lof gereageerd op het bericht van Gaga. Sommige mensen opperen om het lied met R. Kelly te vervangen voor haar solo-variant, of de versie met Christina Aguilera.

We love you! Thank you for always be honest and transparent about ANY subject in your carreer. This really make a difference and makes you even more special and human. 😘😘😘 — Penelopy Jean (@PenelopyJean) January 10, 2019

Replace the album version with the Xtina version and we will pretend it was the original version ❤️ — horace (@trashygaytweets) January 10, 2019

Her solo version is better. Can she upload her solo version so we can bop to both? — Gaga Lazuli (@gagaslayaaas) January 10, 2019

You did not owe anyone an explanation Gaga. You are a beautiful person, with a beautiful soul that has saved and inspired so many people. I respect this post so much because you continue to show how your kindness is everlasting. I love you. I support you. ❤️ — A Shook Is Born (@Apollo_XCVI) January 10, 2019

REPLACE WITH THE XTINA VERSION I BEG YOU!!!!!!! — Bê ⭐️ (@duartebernardo) January 10, 2019

R. Kelly

R. Kelly wordt strafrechtelijk vervolg door justitie naar aanleiding van de docuserie Surviving R. Kelly, waarin jonge vrouwen vertellen over hoe de zanger hen manipuleerde, controleerde en misbruikte terwijl ze meestal nog minderjarig waren. Ook sterren als John Legend, Jada Pinkett Smith, Meek Mill en Omarion spraken zich eerder uit tegen hem.

