Wat een schatje: Ronnie Flex laat eindelijk gezichtje dochter zien

Ronnie Flex heeft zijn dochtertje Nori een hele tijd onherkenbaar in beeld gebracht. Tot gisteren! De rapper deelde te lieve beelden van zijn kleine meid en wat een schatje is het toch.

In de zoete video zien we hoe de trotse papa danst met zijn dochtertje op het nummer ‘Pretty Young Thing’ van Michael Jackson.

Het is niet de eerste keer dat de rapper een foto of video van zijn dochter deelt met de wereld. Maar het is wel de eerste keer dat je zó goed Nori’s hoofdje ziet, want telkens zagen we er een glimp van of werd ze bedekt met een smiley.

Door: Story | Beeld: ANP