Schattig! Zoontje Lil’ Kleine zet eerste stapjes

Deze bloedhete nieuwe week begint met flink wat babynieuws. Kim Kötter onthulde geheel onverwachts zwanger te zijn geraakt en ook de familie ‘Kleine’ deelt een bijzondere mijlpaal. Lío, het zoontje van rapper Lil’ Kleine en Jaimie Vaes, heeft afgelopen weekend zijn eerste stapjes gezet.

Lío kan lopen!

Het ventje, dat ondanks het coronavirus begin juni toch een groots, eerste verjaardagsfeest kreeg, zette zijn eerste stapjes in de buitenlucht in Amsterdam. In een kort, schattig filmpje in de Instagram Stories van mama Jaimie is te zien hoe hij op een groot grasveld wankel richting de camera van mama hobbelt.

Ibiza, baby

Jorik Scholten – zoals de rapper echt heet – en zijn gezin vierden de afgelopen weken heerlijk vakantie in hun favoriete oord: het Spaanse eiland Ibiza. Op foto’s is te zien hoe Lío samen met zijn papa de grootste lol heeft in een prachtig infinity-zwembad hoog boven de Middellandse Zee.

In ‘quarantaine’ in Dubai

Het is niet Lío’s eerste vakantie dit jaar. In maart, zo’n beetje gelijktijdig met de afgekondigde lockdown in Nederland, vertrok hij met zijn ouders naar Dubai. Daar kwam veel commentaar op, omdat zij juíst gingen reizen terwijl ernstig werd afgeraden het vliegtuig te pakken.

Ook was op Instagram veelvuldig te zien dat ze niet bijzonder hun best deden het risico op besmetting te verkleinen. Het waren dan ook angstige momenten toen kleine Lío plots hoge koorts kreeg, één van de symptomen van het snel verspreidende virus. Uiteindelijk zat het gezin bijna twee maanden ‘vast’ in de Arabische stad.

