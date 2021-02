Scheiding Kim en Kanye leidt tot strijd om de kinderen

De scheiding van ons favoriete showbizzkoppel Kim en Kanye ligt al een tijdje op de loer. Alsof dat drama nog niet groot genoeg is, lijken nu ook de vier kinderen van het stel de dupe te worden.

Kanye zou namelijk volgens bronnen niet willen dat North, Saint, Chicago en Psalm bij Kim in Los Angeles opgroeien. Hij wil ze meenemen naar Wyoming. Maar volgens diezelfde bronnen zou Kim het daar totaal niet mee eens zijn, en bereid zijn te vechten voor haar koters. Ai!

Kanye wil weg uit LA

Een bron van het Amerikaanse mediamerk Hollywood Life laat weten dat Kanye zo snel mogelijk met zijn kinderen weg wil uit LA. Hij zou het helemaal gehad hebben met de woonplaats en alles aan LA ‘fake’ noemen. Zijn kinderen wil hij daar naar verluidt niet opvoeden.

Calabasas versus Wyoming

Het gezin woont nu in Calabasas. Kim wil daar het liefst met de kids blijven wonen. Kanye heeft een ranch in Wyoming en wil hun vier kinderen daar opvoeden. Even voor de beeldvorming: volgens Google Maps ben je ruim 16 uur met de auto onderweg van Wyoming naar Calabases. Niet bepaald om de hoek, dus.

Vechten als een leeuwin

Hoewel Kanye zijn kinderen het liefst meeneemt naar Wyoming, laten bronnen weten dat Kim dat absoluut niet wil laten gebeuren. ‘Kim zal vechten als een leeuwin voor haar kinderen’, schrijft Hollywood Life. Als de scheiding er echt van komt, en daar lijkt het wel op, dan gaat nog een behoorlijke issue worden.

Eerlijk zullen we alles delen

De kinderen zijn natuurlijk het belangrijkst, maar dit zal niet het enige discussiepunt rondom de scheiding worden. Kim en Kanye hebben namelijk een heus imperium opgebouwd samen. Hun villa’s, bedrijven en het enorme bedrag op hun bankrekening: zie dat nog maar eens netjes te verdelen. Volgens Hollywood Life gaan vooral die panden voor nogal wat heisa zorgen, ook wat betreft de kinderen: ‘Het probleem is dat ze alle grond en alle omringende panden op Kim’s naam hebben gezet, maar Kanye is eigenaar van hun gezinshuis. Ze moeten dus tot een overeenkomst komen als Kim er wil blijven wonen met de kinderen.’

