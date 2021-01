Scheiding in zicht: ‘Kim Kardashian en Kanye West gestopt met huwelijkstherapie’

Er is nogal wat te doen geweest rondom Kim Kardashian en Kanye West. Zo zou de rapper een affaire hebben gehad met een bekende YouTuber, maar dat bleek pure onzin. Maar die scheiding? Die gaat er wel degelijk komen, als we deze bronnen moeten geloven.

De twee zouden namelijk de handdoek in de ring hebben gegooid en gestopt zijn met hun huwelijkstherapie. Dat betekent dan ook meteen het einde van ‘Kimye’. Hoewel de twee nog steeds veel van elkaar zouden houden, zien ze simpelweg geen uitweg meer, aldus People.

Geen vechtscheiding

Een bron vertelt aan de site dat Kanye deze week heeft afgesproken met zijn advocaten om de scheiding in goede banen te leiden. ‘Ze willen er allebei geen ‘vechtscheiding’ van maken, omwille van hun vier kinderen. Ze hebben er alles aan gedaan om hun huwelijk te laten slagen, maar het gaat gewoon niet meer.’

Uit elkaar gegroeid

Wat de twee willen in het leven, zou namelijk simpelweg teveel verschillen: ze zijn uit elkaar gegroeid. ‘Kim is een stuk onafhankelijker geworden en dopt haar eigen boontjes’, vervolgt de insider. ‘Zij wil met de kinderen in Los Angeles blijven wonen, dichtbij haar familie, om hen een gestructureerd leven te geven. Kanye heeft andere idealen, die niet meer overeenkomen met die van Kim.’ Hoewel ze heel verdrietig zijn om de breuk, beseffen ze dat ze beter af zijn zonder elkaar. Is het daarmee écht klaar voor Kimye of komt er nog een vervolg op de soap? To be continued…

Bron: ANP | Beeld: Getty Images