Scheiding Kimye bijna rond: ‘Kim heeft geen contact meer met Kanye’

De scheiding van Kimye is bijna rond. De twee zijn op papier nog niet officieel geschieden, maar Kim Kardashian is haar leven alleen al gestart. Volgens bronnen heeft ze zelfs vrijwel geen contact meer met Kanye en focust ze zich volkomen op haar leven als single mom van 4 kinderen.

Kim Kardashian werkt samen met de beroemde advocaat Laura Wasser aan haar aanstaande scheiding van Kanye West, in de hoop de zaken zo goed mogelijk te regelen.

Sprookjeshuwelijk

In 2014 stapten Kim en Kanye in het huwelijksbootje na een droom van een aanzoek. Remember, niemand minder dan Kims favoriete zangeres Lana Del Rey zong het aanstaande bruispaar toe in een leeg stadion, onder toezicht oog van de gehele Kardashian clan. Het leek een voorbode te zijn voor een lang, gelukkig huwelijk vól fame, glitter en glamour.

Geen contract

Maar nu spat die droom toch écht uiteen. Een bron vertelt aan People: ‘Ze communiceren zo min mogelijk momenteel tot de scheiding officieel rond is. Ze leven hun leven apart van elkaar en hebben geen persoonlijk contact meer.’ Een paar weken geleden stopten ze ook met hun relatietherapie, waarmee het wereldberoemde koppel definitief de handdoek in de ring gooide.

Single mom Kim

De bron meldt dat Kim Kardashian het idee van single moeder zijn goed kan handelen. Ze is overtuigd dat ze hun kinderen – dochters North (7), Chicago (3) en zonen Saint (5) en Psalm (1,5) – prima in haar eentje kan opvoeden. ‘Kim blijft gefocust op de kinderen en op het werk. Ze heeft het erg druk en lijkt gelukkig’, aldus de bron.

