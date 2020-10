Schimmig beeld: waarom deze hints tóch naar Jeroen wijzen als Mol

Schreven we vorige week nog dat Jeroen de Mol haast niet kán zijn, wijzen nu toch meer aanwijzingen naar de radio-dj als saboteur. Zeker als je bedenkt dat het dit jaar haast wel een man moet zijn die zo min mogelijk geld in de pot probeert te krijgen.

Maar er is meer. Want we weten uit eerdere seizoenen dat de Mol regelmatig achter de rug van de kandidaten om opereert. Vrij letterlijk, want zo liep er een schim achter de rug van Nikkie tijdens de eerste aflevering, maar er was nóg een moment dat je de saboteur in beeld hebt kunnen zien.

Jeroen Mol

Kijk namelijk eens goed naar deze foto van Rik van de Westelaken. Leuk plaatje, zul je denken, maar zie je daar niet iemand staan op de achtergrond in een oranje broek? En wie laat er nu net zo’n pantalon hebben, juist: meneer Kijk in de Vegte. Hij droeg deze dan ook tijdens de eerste executie, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we het al die tijd allang hadden kunnen weten. Zeker omdat vorig jaar Rob Dekay óók als een schim verscheen in een van de beelden van de presentator.

Kennis vooraf

De Mol weet natuurlijk als geen ander wat er in een opdracht gaat gebeuren en heeft dus heel wat kennis vooraf. Maar Jeroen leek hier toch echt zijn mond een beetje voorbij te praten. Want wanneer Peggy aan Patrick hun aanwijzing doorgeeft en de acteur dit vervolgens hardop vertelt aan zijn mede-kandidaat, maakt Kijk in de Vegte wel heel snel de zin af. ‘Tot het verhaal’, horen we hem zeggen. Was dit een gevalletje luidspreker of wíst Jeroen al exact wat de bedoeling was als Mol?

#wieisdemol #widm Heel apart dat Jeroen de zin zo letterlijk af kan maken 🤔 pic.twitter.com/5si9EJ2W3f — Ellen Papenburg (@EllenPapenburg) October 11, 2020

Handschrift

Zit je al helemaal in de Jeroen-tunnel? Mooi, dan duiken we nog even dieper. We zien namelijk het handschrift van de Mol terug gedurende dit seizoen in verschillende boodschappen. Leg een eerder geschreven kaart van Kijk in de Vegte naast de briefjes van de saboteur en het kan haast niet anders dan dat de bekende stem dit seizoen alles bij elkaar staat te liegen.

Bron: Libelle | Beeld: Avrotros