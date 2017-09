Schoenen inlopen doe je zo: 4x tips

Hoe blij je soms ook bent met nieuwe schoenen, de eerste dag dat je ze aanhebt kan die blijheid als sneeuw voor de zon verdwijnen. Want: blaren. Hoe je ervoor zorgt dat je je schoenen wel makkelijk inloopt? Met deze vier tips bijvoorbeeld.

Handig, die hitte

Een föhn om te zorgen dat je schoenen lekkerder zitten? Ja, echt. Trek sokken en je nieuwe schoenen aan, en blaas de warme lucht van de föhn op het gedeelte van je schoen dat soepeler moet worden. Let wel goed op hoe je schoenen reageren op de hitte en doe het niet te lang. Beetje zonde als je schoenen al lelijk zijn geworden voordat je ze überhaupt hebt ingelopen.

IJs- en ijskoud

Dit trucje is vooral heel handig wanneer je op het nippertje nieuwe schoenen hebt gekocht en je dus geen tijd hebt om ze in te lopen. Vul twee ziplock bags voor de helft met water en pers de overige lucht eruit. Stop de zakken in de punten van je schoenen en leg je schoenen een nachtje in de vriezer. ’s Ochtends haal je het zakje uit je schoenen en zijn ze een stukje uitgerekt. Wel even opletten dat je niet te veel water gebruikt; als het bevriest zet het water uit en kan de zak scheuren.

Daar zit rek in

Weken met blaren lopen is voor niemand leuk. Daarom: gebruik schoenspanners om je schoenen iets op te rekken. Als je ze vervolgens aantrekt, zal je merken dat ze een stuk comfortabeler zitten.

Held op sokken

Zijn je schoenen maar een ietsiepietsie te strak? Draag je schoenen met (dikke) sokken, bijvoorbeeld als je een paar uurtjes thuis bent. Hierdoor rekken je schoenen een klein beetje op, en misschien is dat net dat beetje waardoor jij geen blaren krijgt. Sokken in je schoenen kan overigens ook hartstikke stylish verantwoord zijn.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron NSMBL, E! Online | Beeld Shutterstock