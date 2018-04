Schokkend: DJ Avicii op 28-jarige leeftijd overleden

De dj-wereld (en eigenlijk ook de rest) is in shock. De manager van de Zweedse dj, die in het echte leven Tim Bergling heet, maakte zojuist het verdrietige nieuws bekend dat de artiest is overleden.

De 28-jarige dj, die onder andere bekend is van zijn hits ‘Wake Me Up’ en ‘Hey Brother’, werd vanmiddag dood aangetroffen in Muscat, Oman. ‘Zijn familie is er kapot van en we vragen aan iedereen om hun privacy in deze moeilijke tijd te respecteren’, laat woordvoerder Diana Baron weten. Ook zegt ze dat er voorlopig geen verdere verklaring zal volgen. Hoe en wat er precies gebeurd is, zal de komende tijd moeten uitwijzen.

Heftige documentaire

Onlangs verscheen zijn documentaire ‘Avicii True Stories’ op Netflix, waarbij een kijkje in het hectische leven van de dj wordt gegeven. Hierin was al te zien hoe Avicii’s moordende werkschema hem af en toe te veel werd, en zijn lichaam hem hierdoor regelmatig in de steek liet. Er werd toen zelfs gesproken over de ‘Club van 27’. Hieronder vallen sterren als Jimi Hendrix en Amy Winehouse, die allemaal op 27-jarige kwamen te overlijden.

Bron AD, Netflix-Nederland | Beeld ANP, YouTube