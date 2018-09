Schokkend: Lily Allen in autobiografie openhartig over #MeToo ervaringen

Zangeres Lily Allen, bekend van Smile & Fuck You, heeft een autobiografisch boek uitgebracht. In het boek vertelt ze meerdere malen slachtoffer te zijn geworden van #MeToo.

In haar boek ‘My Thoughts Exactly‘ vertelt de zangeres onder andere over seksueel misbruik binnen de muziekindustrie. Zelf kan de 33-jarige zangeres hier over meepraten. Zo is ze ‘misbruikt’ door een 19-jarige vriend van haar vader, toen ze zelf 14 jaar oud was. In haar boek schrijft ze daarover: ‘Hij gaf mij drank en we gingen naar z’n kamer. Hij had seks met mij. Ik wist dat wat er gebeurd was niet goed was en ik vertelde het aan een vriend, die het aan mijn vader vertelde. Maar hij lachte erom met zijn vrienden.’

Niet alleen als tiener, maar ook recent heeft ze te maken gehad met #metoo ervaringen. Zo werd Lily drie jaar geleden wakker op de slaapkamer van een man in de muziekindustrie: ‘Ik werd wakker en ik voelde iemand naakt tegen mijn rug aanliggen. Ik was ook naakt. Ik voelde dat iemand zijn penis tegen mij aandrukte. Ik ben in paniek uit bed gevlucht, voelde mij verraden. Ik had niet verwacht dat hij gebruik zou maken van mijn zwakheid.’

Lily is niet alleen openhartig over de #MeToo ervaringen maar ook over haar drank en drugsgebruik, het velen falen, de liefde en alles wat ze meemaakt als vrouw, moeder en zangeres. My Thoughts Exactly is vanaf €17,99 te bestellen via bol.com.