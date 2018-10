Schotland zet zich in tegen homofobie en transfobie met indrukwekkende campagne

‘Lieve homofoob, wij hebben een fobie voor jouw gedrag’, zo luidt de tekst op billboards die de straten en wegen van Schotland sieren. De regering en de politie slaan daar de handen ineen om onderlinge haat in het land aan te pakken.

Afgelopen jaar zijn er in Schotland meer dan 5.300 misdaden gerapporteerd met haatgevoelens als oorzaak. Vermoedelijk zijn dat er – aangezien lang niet iedereen een melding doet – in het echt een stuk meer geweest. Hoog tijd om dit aantal terug te dringen, zo vinden de Schotse regering en politie. Daarom zijn zij de campagne ‘One Scotland’ gestart. Door het hele land hangen borden met boodschappen voor homofoben, transfoben en andere mensen die haten en discrimineren. De teksten zijn ontzettend treffend.

Homofobie

‘Lieve homofoob, wij hebben een fobie voor jouw gedrag. Als je mensen kwelt om wie zij liefhebben, woorden schreeuwt die we niet op gaan schrijven, of geweld gebruikt omdat je het niet leuk vindt wie wiens hand vasthoudt, zou je je zorgen moeten maken. Als we jouw misbruik zien of horen, bellen we de politie. Dat is omdat liefde leeft in dit land, niet haat. Liefs, Schotland’

Transfobie

‘Lieve transfoob, denk je dat het oké is om mensen te kleineren op straat? Om transgenders te duwen in clubs? Om hen te vernederen, intimideren en online te bedreigen? Nou, wij niet. Dus als we jou kwaad zien doen, rapporteren we je. Wij geloven dat mensen zichzelf moeten mogen zijn. Behalve als zij haat verspreiden. Liefs, Schotland’

Aan alle haters

Er zijn nog meer soortgelijke teksten, bijvoorbeeld gericht aan rascisten, mensen die gehandicapten mishandelen of simpelweg ‘haters’.

Way to go, Schotland!

