Deze Schotse kindernamen zijn in opkomst

Schotland: het land van de groene heuvels en diepe meren, doedelzakken, whisky, eeuwenoude kastelen én van de meest tijdloze namen die je misschien (nog nooit eerder) gehoord hebt. Schotse babynamen zijn in opkomst en dat heeft er deels mee te maken dat de meeste Schotse namen genderneutraal zijn. Welke is jouw favoriet?

Schotse namen zijn uniek en klassiek en daarom makkelijke favorieten op de nieuwste lijstjes met mogelijke babynamen. En hoewel klassiek, voor ons zijn ze eigenlijk best nieuw, want waren Schotse namen ooit eerder al zo populair? Zie hieronder de leukste namen en hun geschiedenis.

Finlay

Spreek uit als: Fin-lee. In het Gaelic betekent Finlay een kleine blonde soldaat, en de Schotse interpretatie is meer in de trant van ‘eerlijke held’. Net als de betekenis ervan, vertoont deze naam een gedurfde, onafhankelijke en gedisciplineerde geest. Vergelijkbare Schotse namen zijn Fiona en Macaulay.

Rory

Spreek uit als: Roh-ree. Rory betekent ‘Rode Koning’ en heeft Keltische wortels. De naam rolt recht van de tong, waardoor het een dynamische, stimulerende schoonheid krijgt. Het wordt vaak gebruikt als een bijnaam voor Lorelei of Aurora, maar staat ook op zichzelf. Vergelijkbare Schotse babynamen: Ivar, Myra en Rowena.

Skye

Spreek uit als: Skiy. Dit is een prachtig, klein eiland voor de Schotse kust. Deze naam geeft een bohemien gevoel en zal je altijd herinneren aan de kalme en etherische blauwe atmosfeer. Vergelijkbare Schotse babynamen: Kyla, Isla en Lyle.

Logan

Spreek uit als: Loh-gen. Letterlijk vertaald uit het Gaelic betekent dit ‘kleine holletje’. In de Schotse geschiedenis is Logan een rijke naam. De naam heeft een vriendelijk en direct geluid, het tegenovergestelde van holheid. Vergelijkbare Schotse baby-namen: Angus, Lorna en Sloan.

Lennox

Spreek uit als: Lenn-us. Lennox betekent iepenbos, wat helemaal past als je van subtiele, door bomen geïnspireerde namen houdt. Hoewel het een Schotse naam met veel geschiedenis is, voelt hij actueel en fris aan. Vergelijkbare Schotse babynamen: Leith, Kendrix en Knox.

Welke naam is jouw favoriet?

Bron: MyDomaine | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.