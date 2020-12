Spannend: schrijfster Saskia Noort kondigt vervolg De Eetclub aan

Goed nieuws voor fans van De Eetclub. Het boek van Saskia Noort, wat in 2010 verfilmd werd, krijgt namelijk een vervolg. Zo maakt de schrijfster bekend op Instagram.

Vervolg De Eetclub en Debet

Het duurt helaas nog minstens twee jaar, maar de handtekening is gezet: Saskia gaat bij uitgeverij The House of Books een nieuwe thriller schrijven. De thriller zal een vervolg zijn op haar succesverhalen De Eetclub en het in 2013 uitgekomen Debet. ‘Ik tekende op de valreep van 2020 een nieuw boekcontract bij Uitgeverij The House of Books. Deze thriller zal in 2022/2023 verschijnen en is een vervolg op De Eetclub en Debet. Superveel zin in’, aldus Saskia.

Bonuskind

Dit jaar bracht de schrijfster opnieuw een topper van een boek uit: Bonuskind. ‘Een verhaal over vechtscheidingen, bekeken door de ogen van een kind’, zo beschreef Op1-presentatrice Carrie ten Napel het boek toen Saskia in juli bij het programma aanschoof. Net zoals veel van haar andere boeken opnieuw een duister verhaal. ‘Dat had ik als kind al. Ik was gefascineerd door duistere verhalen. Zo heb ik ooit een verhaal geschreven dat een meisje tijdens het einde van de treinrit besloot voor de trein te springen. Dat verhaal vond mijn leraar toen wel zorgelijk.’

Documentaire

Voor Bonuskind liet Saskia zich inspireren door een documentaire van Zembla waarin er onderzoek werd gedaan naar kinderen van gescheiden ouders. Voor Bonuskind liet ze zich niet alleen inspireren door de documentaire, maar ook door de mensen om zich heen. ‘Iedereen kent in zijn omgeving wel gescheiden ouders waarvan je denkt: kunnen we niet gewoon even normaal doen?’, vertelde ze in Op1. Benieuwd naar wat Saskia nog meer over Bonuskind te zeggen heeft? Je bekijkt het in de video hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: YouTube, Instagram, Brunopress