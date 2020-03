Schrijver van De edele kunst van not giving a f*ck: ‘Een echte vent toont z’n emotie’

Met zijn twee boeken De edele kunst van not giving a f*ck en Alles is f*cked gaat schrijver Mark Manson de wereld over. Zijn debuut ‘Modellen’ die gaat over mannelijkheid anno nu, deed het minder goed. Misschien was hij te vroeg, en gaat zijn boek (die vandaag in het Nederlands op de markt verschijnt) het in ons kikkerlandje wel goed doen. De ondertitel van het boek: ‘word aantrekkelijk voor vrouwen door eerlijk te zijn’. Dat belooft wat…

Wat is mannelijkheid? Mark Manson stelt zichzelf de vraag in zijn boek. Hij pleit voor en nieuw soort mannelijkheid. Waarin de man van 2020 emoties mag laten zien en zich kwetsbaar op mag stellen zonder dat er een wenkbrauw wordt opgetrokken of er met een stomp tegen de schouder wordt gecheckt of alles nog goed gaat in de bovenkamer.

Ruw randje

Mark Manson: “Je kwetsbaar opstellen zal tot de beste contacten en relaties van je leven leiden. Kwetsbaarheid is de weg naar echt menselijk contact en een echt aantrekkelijk iemand worden. Zoals psycholoog Robert Glover ooit zei: ’Mensen voelen zich aangetrokken tot elkaars ruwe randjes.’ Laat je ruwe randjes zien. Hou op met proberen volmaakt te zijn. Geef jezelf bloot en deel jezelf zonder remmingen.”

Nieuwe vorm van moed

En dat is volgens Manson niet alleen durven spreken over je onzekerheden en angsten. Maar ook jezelf ook in situaties brengen die kwetsbaar zijn, omdat afwijzing op de loer ligt. Dat betekent een mening hebben die mogelijk niet aansluit op die van de ander, een vrouw vertellen dat je haar leuk vindt, in een groep mensen een vraag stellen omdat je iets niet helemaal begrijpt. Kwetsbaar dus, maar volgens Mansen wordt die kwetsbaarheid juist een vorm van kracht. Omdat al die momenten van je vragen om emotioneel je nek uit te steken. ‘Op deze manier staat kwetsbaarheid voor een vorm van macht, een diepe en subtiele vorm van macht. Het is zelfs moedig.’

Mark Manson, Modellen, € 20,99.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash