Schrikkeldag 2020: wat te doen met een extra dag?

Heb jij jezelf ook wel eens horen jammeren waarom er niet meer uren in een dag zitten? Heb je nergens tijd voor en ben je druk, druk, druk? Stel jezelf dan deze vraag voordat je verder leest: wat zou je doen met een extra 24 uur? Aanstaande zaterdag is het 29 februari, oftewel de schrikkeldag van 2020. Hoe ga je deze extra dag goed besteden?

Schrikkeldag 2020

First things first: hoe zit het ook alweer met schrikkeljaren en -dagen? Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 dagen in plaats van 365. Deze extra dag, de schrikkeldag, wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar van 365 dagen ongeveer zes uur korter duurt dan het tropische jaar. Om te voorkomen dat de seizoenen, die aan het tropisch jaar verbonden zijn, te veel in een jaar verschuiven (want hey, Moeder Natuur is al zo boos), is er om de circa vier jaar een 29 februari aan de agenda toegevoegd. Komende zaterdag dus.

Kortom: dit jaar heeft een extra dag en die extra dag valt in dit weekend. Cadeautje! Want nu kun je allemaal dingen doen waar je normaal gesproken niet aan toekomt. Om je op weg te helpen, hebben we een paar dingen op een rij gezet:

Workwise:

Laten we gelijk beginnen met de dingen die de meesten van ons het liefst voor zich uitschuiven: solliciteren. En wat heb je nodig voor een sollicitatie? Juist, een curriculum vitae. En hoe lang heb je die van jou al niet meer geüpdate? Doet er eigenlijk niet toe. Wat er wel toe doet is dat je dit weekend alle tijd hebt om je curriculum vitae in orde te maken. Download via Canva een template of knutsel er zelf een in elkaar, daar heb je nu toch een hele dag (een hele dag!) de tijd voor. En als je dan toch bezig bent: geef je LinkedIn-profiel ook direct een update. Nieuwe foto, nieuwe omschrijving en klaar! Het uiteindelijke doel – daadwerkelijke solliciteren – zal hierdoor ook makkelijker worden.

Ook leuk om te doen en tevens een beetje carrière gericht: je mailbox opruimen. Sleep alle ongelezen mails van langer dan twee weken geleden direct naar je prullenbak en maak mapjes. Veel mapjes. Mapjes met ‘to do’, mapjes met ‘algemeen’, mapjes met specifieke project namen. Slepen maar!

Psyche:

Maar hey, niet alles hoeft altijd om carrière, werkdruk en prestatie te draaien. Nee nee, in het schrikkeljaar 2020 gaat het ook steeds meer om rust in geest en lichaam. Misschien voel je je al een tijdje verdwaald, weet je niet wat je wil in het leven en voel je je richtingloos. Want dan kan helpen is pas op de plaats nemen en de tijd nemen – bijvoorbeeld 24 uur komende zaterdag, *knipoog* – om hierbij stil te staan. Maar ehm, stilstaan, hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door het maken van een vision board. Dat kan een beetje onwennig voelen in het begin – je voelt je immers visieloos – maar je zult zien dat je uiteindelijk toch iets opplakt. En juist dat opplakken kan een magische werking voor je psyche hebben. Binnen knutselen terwijl het buiten regent en bovendien die oude tijdschriften eens soldaat maken, prima toch?

Ben je niet zo van het knutselen en wil je juist naar buiten? Ga dan wandelen. Ongeveer een eeuw geleden liep de mens gemiddeld vijftien kilometer per dag, nu is dat dagelijks niet meer dan twee kilometer. Dat is best schokkend, niet? De Ierse neurowetenschapper Shane O’Mara pleit er in zijn boek Te voet voor om terug te gaan naar die dagelijkse vijftien kilometer. Daarmee sla je volgens hem twee vliegen in één klap: je traint je lichaam en je doet aan mindwandering. Oftewel: je geeft je brein de lucht, ruimte en energie die het nodig heeft.

Een andere optie voor wat meer ruimte in je hoofd: opruimen! Want je weet wat ze zeggen hè, een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd. Maar ook daarbij kan het zijn dat je niet weet waar te beginnen. Twee gouden tips: koop goede opbergdozen die je stickert per categorie en gooi veel van je spullen weg. Een concreet stappenplan kun je hier lezen.

Geen van beiden:

Nogmaals, niet alles hoeft altijd om carrière, werkdruk en prestatie te draaien. Of om zelfhulp en zelfverbetering. Soms moet je de boel gewoon de boel kunnen laten en is het ook prima om de hele dag op de bang te liggen. Máár, dat moet je dan wel zonder schuldgevoel kunnen doen (anders voel je je nog slechter). Dus op schrikkeldag 2020 een hele dag bankhangen zonder schuldgevoel? Dat doe je zo. En zoek je spannende series of films om te kijken? We got you covered.

Maar natuurlijk, je kunt ook in plaats van Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime of Apple TV een boek lezen. Dat is eigenlijk nog beter en kan verrassend leuk zijn (zo ontdekte ikzelf onlangs).

Seks:

VIVA zou VIVA niet zijn als we hier geen seks zouden noemen. Want ook dat mag en kan prima tijdens een extra 24 uur. Het is een zonde dat millennials steeds minder seks hebben – we hebben zelfs de bijnaam ‘Generatie Kuis’ gekregen – en bovendien is er genoeg leuks tussen de lakens te proberen. Zo is er feng sexy shui of de thigh job. Al gedaan…?

Wat je ook doet: geniet ervan, met volle teugen. Het is maar één keer 29 februari, schrikkeldag 2020.