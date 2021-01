Science says! Waarom Grumpy Cat niet echt chagrijnig is

Je hebt er vast wel eens eentje doorgestuurd, de memes van Grumpy Cat (guilty). De norse kat is geliefd vanwege haar permanente chagrijnige gezichtsuitdrukking. Maar wist je dat het poezenbeest alleen zo kijkt en niet écht chagrijnig is?

De pluizenbol, inmiddels overleden, is simpelweg beperkt in haar gezichtsuitdrukkingen en daarom kijkt ze zo. Tegenwoordig is de vraag naar ‘chagrijnige katten’ toegenomen, maar deze uitdrukking komt niet natuurlijk.

Selectief fokken

Zo kwamen onderzoekers erachter dat het te maken heeft met selectief fokken. Ze keken naar 19 kattenrassen, waaronder de bengaal, Devon Rex, Egyptische Mau, Noorse boskat, pers en de Schotse vouwvoorkat. Van elke kat bestudeerden ze zo’n honderd foto’s. Per ras bleek dat de kat gewoon een neutrale gezichtsuitdrukking had en dat de gezichtsspieren gewoon hetzelfde hadden moeten blijven. Alleen door het fokken is het gezicht van de katten veranderd.

Minder goed communiceren

Het ziet er super schattig uit (totally agree) maar eigenlijk is het ook wel een beetje zielig. Het beïnvloedt namelijk niet alleen de fysieke gezondheid zoals moeite met ademhalen, maar ook de communicatieve vaardigheden. Door hun fronsende chagrijnige gezicht, kunnen de katten zich moeilijker uitdrukken en dus minder goed communiceren.

Bron: Scientias | Beeld: Getty