Score! Dit zijn de leukste zomerjurkjes uit de sale

De zomer is in volle gang en daar genieten we ontzettend van. De nachten zijn langer, de terrassen zitten hartstikke vol en waarschijnlijk ben jij nu je koffer aan het inpakken voor je aankomende vakantie. Of je nu een bomvolle kast zomerkleding hebt of juist totaal niet; een mooi zomerjurkje mag je zeker niet missen. Om je een handje op weg te helpen, hebben wij de mooiste zomerjurkjes uit de sale voor je geselecteerd. Want de sale is nu ook volop bezig! Hoezo timing?

Summer is a state of mind

Als ik aan de zomer denk, denk ik meteen aan zwierige zomerjurkjes waarin jouw zongebruinde huid nog beter uitkomt. Natuurlijk is de zomer wel meer dan dat, maar een paar zomerjurkjes in je kast zijn weer een paar zorgen minder aan je hoofd. Je hoeft namelijk niet meer je hoofd te breken over wat je aan gaat doen. Hoe fijn is dat? Gelukkig zijn er zoveel zomerjurkjes in omloop dat er altijd wel een geschikt exemplaar bij je past. Van lange jurken tot jurken met een wikkel; ze zijn allemaal even mooi en schreeuwen ZOMER voluit. Omdat mijn credo deze zomer ‘liever vier zomerjurkjes te veel dan één te weinig’ is, heb ik de mooiste jurkjes uit de sale voor je op een rijtje gezet. Heb jij nog plek in je koffer?