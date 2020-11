Scott Disick (37) is (alweer) aan het daten met een meisje van 19

Natuurlijk: liefde kent geen leeftijd en age ain’t nothing but a number. Toch voelt het wat ongemakkelijk dat Scott Disicks nieuwste verovering officieel nog een tiener is. Hij is momenteel aan het daten met de 19-jarige Amelia Hamlin.

Scott en Amelia werden gefotografeerd tijdens een romantische strandwandeling in Malibu. De twee liepen innig gearmd, lunchten aan het strand en genoten later samen van het zee-uitzicht op een balkon. De volgende dag gingen de twee samen uit eten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Amelia (@ameliagray)

Een fase

Amelia’s moeder, Real Housewives-fenomeen en socialite Lisa Rinna, vindt het maar niets en houdt vol dat de romance ‘een fase’ is. Zij en haar man Harry zien het niet zitten om de feestdagen door te brengen met de ex van Kourtney Kardashian. Ze zouden het ook enorm jammer vinden dat Amelia’s relatie met haar vriend Mercer voorbij is. ‘Ze waren dol op hem, hij was als familie voor ze.’

Bakken kritiek

Inmiddels huilt Amelia dus uit in de armen van Scott. En terwijl moeders vurig hoopt dat het inderdaad bij een fase blijft, gaat Twitter los. Ze vinden het kwalijk dat Scott na zijn relatie met de 19-jarige Sofia Richie (dochter van Lionel, red.) wederom iets begint met een meisje dat in Amerika officieel nog niet eens een glas wijn mag drinken. ‘Wat moet een man van bijna 40 met een tiener?’

Scott disick be like oh covid’s 19? 🧐 — cory buy furniture from me (@_averagemeat) November 18, 2020

Scott Disick consistently dating women younger than 20 is SICKENING — ColdGirlWinter (@shaheenc25) November 17, 2020

JUST BC ITS “LEGAL” TO DATE THEM DOESN’T MAKE IT LESS CREEPY AND PREDATORY, SCOTT DISICK. WHATS NOT CLICKING??? pic.twitter.com/FTCexBe5BF — Dancery Malone (@devante_malone) November 17, 2020

good morning scott disick is trending AGAIN for dating a girl who cannot legally consume alcoholic beverages AGAIN — stay (@poisonedartfrog) November 17, 2020

Scott Disick outside high school graduations pic.twitter.com/6rwUrvxp8y — Blair Socci (@blairsocci) November 19, 2020

