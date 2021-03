In augustus 2020 gingen Scott Disick (37) en de 23-jarige Sofia Richie uit elkaar. Boze tongen beweerden dat dit kwam door het grote leeftijdsverschil, maar nu blijkt dat er een andere reden voor hun break-up was. Volgens Scott moest hij van Sofia kiezen tussen haar en de moeder van zijn kinderen, Kourtney Kardashian.

En dat zou een onmogelijke keuze voor hem zijn geweest. Hij blijft door hun drie kinderen – Mason, Penelope en Reign – immers altijd verbonden met Kourtney.

Finale seizoen

Het nieuwste en laatste seizoen van Keeping up with the Kardashians ging donderdag van start. Een heugelijk en ietwat droevig moment, gezien het ’t startsein is voor de finale van de meest langlopende realityserie éver. Momager Kris heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat het eindigt met een báng, en dus was de eerste aflevering direct juicy.

Ultimatum

Scott vertelt namelijk tegen ex-schoonzussen Kim en Khloe dat Sofia hem een ultimatum stelde, en dat hij definitief moest kiezen tussen haar en Kourtney. ‘Ik probeerde haar meer een prioriteit zou maken, maar zelfs als ik dat deed, heb ik het gevoel dat ze Kourtney alsnog als bedreiging zag en op afstand wilde houden’, vertelt Scott. ‘Maar mijn kinderen en dat is mijn gezin, en het enige gezin dat ik heb, dat is het belangrijkste voor mij.’

View this post on Instagram A post shared by Scott Disick (@letthelordbewithyou)

Scourt forever?

Scott Disick vertelt dat afstand nemen van Kourtney geen optie is en dat hij dus geen andere optie zag dan de relatie te beeindigen. ‘Ik ga mijn relatie met Kourtney en het co-ouderschap dat we hebben nooit opgeven. Niets zal meer waard zijn dan wat we hebben’. Hij vervolgt: ‘En ik geloof dat als ik de juiste persoon ontmoet, deze geen probleem zou hebben met mijn band met Kourtney. Dat wij goed door een deur kunnen zou een pluspunt voor haar moeten zijn.’, besluit hij.

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

