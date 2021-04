Scott Disick stikjaloers op nieuwe relatie van ex-liefje Kourtney

Kourtey Kardashian en Scott Disick zijn al langere tijd niet meer samen, maar toch kan Scott het maar niet verkroppen dat zijn ex-liefje een nieuwe vlam heeft. Hij zou er zelfs ontzettend veel moeite mee hebben om haar zo verliefd te zien – op iemand anders dan hem, that is.

Kourtney en Scott hadden tien (!) jaar lang een relatie, en kregen samen drie kinderen: Mason, Penelope en Reign. Na vele ups en voornamelijk vele downs, besloot het koppel uit elkaar te gaan. Het co-ouderschap vergaat hen goed, maar de nieuwe vlam van Kourtney gooit roet in het eten.

Nieuwe liefde

Terwijl Scott al snel meerdere – jongere – meisjes date, focuste Kourtney zich na de break-up enkel en alleen op de kinderen, Tot voor kort, want de 42-jarige realityster is sinds een poos gelukkig in de liefde met Travis Barker. Hun is niet zomaar een fling, maar de twee zouden écht een relatie hebben. Ze zijn zelfs al insta official.

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Nieuw gezin

En dat vindt Scott Disick knap lastig, vertelt een bron aan People. ‘Hij vond het altijd moeilijk om haar met een andere man te zien, maar met Travis al helemaal. Wat dit is voor het eerst dat Kourtney echt serieus met iemand anders is’, aldus de bron. ‘Zijn kinderen zijn dol op Travis, wat ook moeilijk is voor Scott. Kourtney en Travis zijn als een gezin met de kinderen en dat vindt hij erg lastig.’

Spijt

Scott zou langere tijd gehoopt hebben dat hun relatie gelijmd kon worden. ‘Hij weet dat hij hun relatie heeft verpest en haar in de steek heeft gelaten. Lange tijd hoopte hij nog steeds dat ze weer bij elkaar zouden komen ”, voegt de insider eraan toe.

