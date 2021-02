Scott Disick zegt toch nog met Kourtney Kardashian te willen trouwen

Terwijl Scott Disick zijn hart verloren heeft aan jonge blom Amelia Grey Hamlin – de dochter van, ja – zegt hij alsnog te dromen over een huwelijk met de moeder van zijn kinderen. In het laatste seizoen van Keeping up with the Kardashians doet hij deze ietwat verbazingwekkende uitspraak.

Het laatste seizoen van Keeping up with the Kardashians is een feit. De langstlopende realityserie en hét startsein voor alle realityshows die volgden, komt na het 21e seizoen toch echt ten einde.

Laatste seizoen KUWTK

Zo nu en dan worden er al kleine teasers gegeven. Nu zouden de Kardashians de Kardashians niet zijn als ze níet zouden eindigen met een flinke ‘bang’, en dus belooft het laatste seizoen er eentje voor in de boeken te zijn. Eerder werd al bekend dat alles rondom de scheiding van KimYe volledig vastgelegd is, maar nu blijkt ook dat er gevoelens oplaaien tussen Scott Disick en Kourtney.

Liefdesleven

Althans, dat doet een nieuwe, verrassende video vermoeden. Opmerkelijk is het wel, want Scott is na een relatie met Sofia Richie (22) sinds kort een setje met de eveneens piepjonge Amelia Grey Hamlin (19) – de dochter van acteur Harry Hamlin en realityster Lisa Rinna. En ook Kourtney is verliefd: zij heeft haar hart verloren aan muzikant Travis Barker.

Toch trouwen?

Maar toch zou Scott liever met Kourtney eindigen. In een paar korte videobeelden zien we de Kourtney en Scott aan tafel zitten met hun drie kinderen: Mason, Penelope en Reign. Het geheel ziet er familiair uit, en plots zegt Scott Disick dan ook: ‘Ik zou nu met je willen trouwen’. De video laat de reactie van Kourtney op deze verrassende uitspraak niet zien, maar een ding is zeker: we kunnen niet wachten tot de eerste aflevering op 18 maart in premiere gaat.

