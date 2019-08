Was te verwachten: Sebastiana doet een Rodanya’tje en maakt een vlog over de break-up met Martin

Wat doe je als je de helft van een Love Island-koppel bent en de relatie uitgaat? Exact, je neemt een vlog op om de reden van de break-up te bespreken. Immers, nu Love Island is afgelopen is je ‘claim to fame’ maar van korte duur en dus moet er vaart gemaakt worden om je schaarse bekendheid vast te houden. Dus voilà, hier is Sebastiana’s vlog over haar break-up met Martin.

Begin deze week werd bekend dat Sebastiana en Martin na twee maanden een punt achter hun relatie hebben gezet. Over de reden achter de breuk hielden ze beiden hun mond, maar daar komt Seba nu middels een vlog op terug. Maar hey, zonder drama geen vlog zou Rodanya zeggen en daarom maakt Sebastiana handig gebruik van het script van een van de bekendste romcoms van het moment: To All The Boys I’ve Loved Before.

Want inderdaad, ze heeft een brief aan Martin geschreven met daarin haar verdriet en gevoelens op een rijtje. Die brief leest ze voor de camera voor met krokodillentranen.

‘Liefste Martin. Als ik deze brief opnieuw ga lezen, kan ik niet eens geloven dat het waar is. Ons verhaal is heel speciaal, en ik weet niet of het ooit overtroffen kan worden. Net zoals in elk sprookje was er een meisje dat even de weg kwijt was. Totdat ze erachter kwam dat heel haar leven zou gaan veranderen. Wat er daarna gebeurde, had ze nooit verwacht.’

‘Ik kwam zonder verwachtingen aan in Love Island, en had nooit verwacht echt iemand te ontmoeten. In geen 100 jaar. Maar daar was jij dan. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar er was wel gelijk een vibe. Het waren de twee mooiste maanden van mijn leven, en jij hebt me herinneringen gegeven waar ik nooit van durfde te dromen.’

‘Daar ben ik je dankbaar voor. Maar alles veranderde toen we terugkwamen. Meer ruzies, meer discussies, over domme dingen. Er miste iets tussen ons. Ons vuur was weg, de passie. Het is niemands fout, maar we zijn allebei vergeten dat we er voor moesten werken om het vuur aan te houden. We waren vergeten dat iemand missen ook een gevoel was, doordat we altijd continu bij elkaar waren.’

‘Ik weet dat het beter is zo. Het zou zoveel makkelijker zijn geweest als jij iets had gedaan waar ik je voor kon haten, maar dat is het niet. Ik respecteer je en mijn hart houdt altijd van jou. Maar het is mijn hoofd die zegt dat ik mezelf op de eerste plaats moet zetten.’

‘Onze dromen zijn gewoon zo verschillend. Jij wil je carrière, ik wil gewoon een gezin. Ik neem je niets kwalijk, we hebben alles geprobeerd en dat is alles wat we konden doen. Je verdient het beste, sorry dat ik dat niet was,’ sluit een sippe Seba de brief af.

Kijk hier (of niet) de hele vlog van het realitymeisje.