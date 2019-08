Oh no: Love Island’s Sebastiana en Martin niet langer een setje

Ze waren vanaf het begin van Love Island bij elkaar: Sebastiana en Martin. De liefde tussen de twee kón niet stuk, dachten wij dan. Maar toch maakt het stel nu bekend uit elkaar te zijn.

Sebastiana laat via haar Instagram Stories weten dat het niet langer werkt tussen de tortelduifjes. ‘Ik wil jullie even meedelen dat ik en Martin gezamenlijk hebben besloten dat het beter is om er een punt achter te zetten’, begint ze haar verhaal.

Twee mooie maanden

De brunette vervolgt: ‘Het is ontzettend moeilijk voor ons om het te vertellen aangezien dat jullie liefde voor ons samen te zien ongelooflijk is. Maar we hebben allebei nog liefde voor elkaar en we zullen altijd een plekje in elkaars hart hebben uiteindelijk hebben wij de 2 mooiste maanden gehad uit ons leven.’

‘Alles voor het geld’

Fans van het programma zijn ab-so-luut niet te spreken over het feit dat het koppel nu al de handdoek in de ring gooit. Zo zou het ze – volgens volgers dan – vooral te doen zijn geweest om het geld en de fame. ‘Zij deed gewoon mee puur voor de fame en het geld. Dat laatste heeft ze spijtig genoeg niet gewonnen, dus heeft ze Martin ook niet meer nodig’, reageert iemand. Sebastiana en Martin werden tweede in het programma.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL