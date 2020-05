Vinden we leuk: seizoen 2 van Love Island Australia binnenkort op Videoland

Yes. Ein-de-lijk goed nieuws voor liefhebbers van de datingshow ‘Love Island’. Onlangs werd bekend gemaakt dat de Britse versie definitief niet door zal gaan en ook een nieuw seizoen van Love Island Nederland nog onzeker is. Gelukkig is dat voor Love Island Australia anders, want seizoen 2 staat binnenkort op Videoland.

En dat wordt bingen, want het tweede seizoen bestaat uit 29 afleveringen vol liefde en drama.

Love Island Australia

Het eerste seizoen van Love Island Australia staat al een tijdje op Videoland, dus de kans is groot dat je deze al hebt weggebinged. In het eerste seizoen van de Australische datingshow ging het er behoorlijk heftig aan toe. De Islanders konden het niet allemaal even goed met elkaar vinden en er ontstonden een hoop ruzies in de villa. Dat belooft dus genoeg juicyness voor seizoen 2.

Seizoen 2

Gelukkig is het bijna tijd voor het tweede seizoen. De opnames begonnen op 9 oktober 2019, dus dat was nog nét op tijd voordat het coronavirus toesloeg. Vanaf 1 juni is het volledige seizoen te zien op Videoland.

