Komt er nog een vervolg op de populaire serie ‘Lupin’?

Met maar vijf afleveringen én een flinke cliffhanger op het eind, schreeuwt Lupin om een vervolg. Maar staat een seizoen 2 ook op de planning of kunnen we daar nog wel even op wachten? Nou, hoogstwaarschijnlijk is er goed nieuws.

Een seizoen bestaat wel uit wat meer afleveringen dan slechts vijf, dus het zou zomaar kunnen dat Netflix rond april nog een deel vrijgeeft. Dat deed de streamingdienst eerder namelijk ook al met Unsolved Mysteries. En daardoor kunnen we in ieder geval in het voorjaar verder kijken naar de avonturen van Assane Diop (Omar Sy).

Seizoen 2 Lupin

Maar ook daarna is er nog goede hoop. De serie is namelijk gebaseerd op de boeken over Arsène Lupin – een soort anti-Sherlock Holmes. Met wel 17 romans en 39 novellen die zijn uitgebracht, is er heel wat inspiratie om een tijdje door te gaan. Hoewel het personage in de serie zich natuurlijk slechts baseert op de boeken, zijn er nog genoeg trucjes om uit de hoge hoed te toveren.

Inbreken 2.0

Lupin nog niet gezien? Ten eerste, waar wacht je nog op? Maar hierbij een korte samenvatting. Diop heeft geen makkelijke tijd achter de rug, nadat zijn vader vals werd beschuldigd van een misdaad en toen ook nog eens kwam te overlijden. Er mag dan misschien 25 jaar zijn verstreken: hij wil wraak. En daar komt de titel van deze show om de hoek. Diop besluit om het boek Arsène Lupin, gentleman-inbreker als inspiratie te gebruiken.

Louvre

Dat begint ‘onschuldig’ en klein: denk aan wat gestolen sieraden terugvinden. Maar al snel gaat het wat verder. Want gaat het wel goed als hij moet inbreken bij het Louvre? Tien afleveringen in totaal dus, waarvan er nu nog maar vijf op Netflix staan. Waarschijnlijk om ons niet meteen alles in één keer te laten verslinden. Want: zo zijn we.

