Seizoen 2 van ‘The Queen’s Gambit’ op komst? ‘Dramatische wending voor Beth’

Schaken is populairder dan ooit, iedereen wil het kapsel van Beth: The Queen’s Gambit is een hit. Toch is het verhaal van de schaakkampioene wel verteld en lijkt een seizoen 2 van de baan. Maar niet als het aan hoofdrolspeelster ligt.

Maar we moeten wel even meteen beginnen met een kleine kanttekening: alles wat in de roman van Walter Trevis staat, waarop de serie is gebaseerd, hebben we eigenlijk al kunnen zien in de show. Daarnaast werd The Queen’s Gambit sowieso al aangekondigd als een limited serie, dus de kansen op een vervolg lijken klein.

Seizoen 2 The Queen’s Gambit

Toch geeft Anya Taylor-Joy (Beth Harmon) nog enige hoop. Zij verklaart in een interview met Deadline: ‘Het is zo onwerkelijk en geweldig dat mensen een tweede seizoen willen, want we hebben er nooit over nagedacht, er was geen discussie over. Dat gezegd hebbende, zeg nooit ‘nooit’ in Hollywood.’

Beth als moeder

De actrice zou zelf dan ook meer de moederlijke kant van haar personage willen laten zien. ‘Het zou heel interessant zijn om te zien hoe Beth zou zijn als moeder, nu ze nuchter is en beter op de hoogte is van de demonen die haar naar beneden halen.’ Haar adoptiemoeder Alma had natuurlijk een grote rol in haar leven, dus het zou helemaal niet gek zijn als de serie deze kant opgaat. Oh en hee, wie wil er niet wat romantisch drama zien tussen Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster) en Beth? Wij in ieder geval wel.

Kleine kans

Kom maar door dus met dat seizoen 2 van The Queen’s Gambit. En hee, na zo’n succes kun je alle fans niet laten wachten toch, Netflix? Chess please. Wij gaan ieder geval alvast oefenen met schaken.

Bron: Elite Daily | Beeld: Still