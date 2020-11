Komt er een seizoen 2 van ‘The Queen’s Gambit’?

The Queen’s Gambit is niet voor niks een van de best bekeken series op Netflix van dit moment. Na de serie wil je niet alleen een bob, een schaakbord, maar zit je ook je intense blik te oefenen voor de spiegel. Staat er dan ook een seizoen 2 op de planning?

De serie nog niet gezien? Lees dan vooral niet verder, want je gaat hier wat tijd voor vrij willen maken. The Queen’s Gambit is overigens niet waargebeurd, maar gebaseerd op het boek met dezelfde naam geschreven door Walter Tevis.

Seizoen 2 The Queen’s Gambit

Omdat het gehele plot uit deze roman ook al besproken is in de show, lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een seizoen 2 komt. Daarnaast bracht Netflix het eerste deel van The Queen’s Gambit al als een miniserie, dus ook dat maakt de kansen op een vervolg kleiner en kleiner worden.

Zeg nooit nooit

Toch is er nog wel hoop. Anya Taylor-Joy (die Beth Harmon vertolkt in de serie) verklaarde namelijk aan Town & Country: ‘Als ik iets heb geleerd in deze industrie, is het wel: zeg nooit nooit.’ Daarnaast houdt ze ontzettend van het karakter dat ze mocht spelen. ‘En ik zou zeker terugkomen als mij dat wordt gevraagd, maar ik denk wel dat we Beth op een goede plek achterlaten.’

Avontuur

De actrice denkt zeker dat de rest van Beth haar leven een avontuur zal worden, maar ze zal ook rust vinden. ‘Gewoon een vorm van gelukkig kunnen zijn met wie ze is. Ik denk dat het eindigt op een fijne plek.’ Ook Harry Melling (Harry Beltik) ziet een deel twee wel zitten. ‘Het zou toch goed zijn, een seizoen 2 van the Queen’s Gambit? […] Ik weet niet of er nog een kan komen, maar er zijn vreemdere dingen gebeurd.’ Fingers crossed, dus.

