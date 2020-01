Praise be: nieuwe seizoen ‘The Handmaid’s Tale’ komt nog dit jaar

Blessed Be The Fruit, want seizoen 4 van The Handmaid’s Tale laat niet lang meer op zich wachten. Gaan we eindelijk weten hoe het met June afloopt na het bloedstollende einde van vorig seizoen?

We zagen dan ook dat June (Elisabeth Moss) haar leven riskeerde om kinderen via een vliegtuig te redden uit Gilead. Dát we dus een vervolg zouden krijgen op de populaire serie, was al lang geen geheim meer. Maar wanneer we weer konden bingewatchen, was nog even de vraag. Tot nu dan.

De opnames zullen namelijk in maart alweer beginnen, wat betekent dat we later dit jaar de show wel kunnen verwachten op een van de streamingdiensten. Executive producer Warren Littlefield verklaart tijdens de perstour van de Television Critics Association: ‘We beginnen met de hoofdfotografie op 2 maart, en we zijn weer te zien in de herfst.’ Praise be.

Het grootste gedeelte van de scenes zullen worden opgenomen in Toronto, Canada. Niet gek, aangezien een deel van de personages zich nu ook hier bevindt. Fans zijn dan ook benieuwd wat de verdeling gaat zijn dit seizoen, aangezien June nog steeds in Gilead is, terwijl Serena Joy (Yvonne Strahovski) werd opgepakt. Gelukkig weten we het in de herfst van dit jaar al. Weekendje blokken rond die tijd maar?



