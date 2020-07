Si si si: makers druk aan de slag met seizoen 5 ‘La Casa de Papel’

Het open einde van La Casa de Papel schreeuwde haast wel om een vervolg. Maar ja, iets met corona en veel onzekerheden in opnameland. Toch hebben de makers goed nieuws: ze zijn namelijk druk aan de slag met seizoen 5 van de populaire serie.

Want er gaan natuurlijk al veel wilde theorieën de ronde over onze favoriete bankovervallers. En dan vooral rondom het karakter van Alicia Sierra. Want komt de red head niet toevallig héél veel overeen met de bruid van Berlin? Speculaties, speculaties en nog eens speculaties. In ieder geval zeker is dat de schrijvers druk bezig zijn met het scenario.

Seizoen 5 La Casa de Papel

Alex Pina, de maker van de serie, poseert namelijk gezellig in een hangmat met zijn hond naast zich. Nu is dat op zich niet zo bijzonder (of ja, een viervoeter is altijd leuk), maar hij draagt een shirt met daarop ‘Tokyo’. De geruchten gaan dan ook al langer dat dit bendelid weleens de enige zou zijn die de overval overleeft, omdat je haar ook continu als voice-over hoort. Interesting.

Schrijven

Nou goed, we dwalen af. In ieder geval laat Pina weten: ‘La Casa de Papel seizoen 5 schrijven. Misschien herkennen jullie het shirt dat ik draag op de foto uit de serie, maar dit is ‘m niet. Het shirt dat Tokio droeg in de serie toen zij haar naam kreeg, is te zien op de tweede foto.’ Wat er dus precies gaat gebeuren is voor Alex een weet, en voor ons één groot vraagteken.

Bron: Cosmopolitan| Beeld: Still