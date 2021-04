Het seizoen van de Stier is aangebroken: wat betekent dit voor jou?

Het is vandaag 21 april en daarmee is het seizoen van sterrenbeeld Stier aangebroken. Betekent overigens niet dat alleen de Stieren onder ons daarmee te maken hebben; voor iedereen is de nieuwe energie voelbaar.

Stieren weten precies hoe ze moeten relaxen én ze zijn creatief. Vertaling voor iedereen? Dompel jezelf onder in de leukere dingen van het leven. Bingewatch je favoriete feelgood-show op Netflix, boek een luxe lunch op het terras (jaaaa, het mag weer vanaf de 28e!) of ga lekker naar de schoonheidsspecialiste. Kortom: verwen jezelf.

Seizoen van Stier per sterrenbeeld

Ram

Je vindt geld sparen lastig, maar daar lijkt dit Stier-seizoen verandering in te komen. Zo begin mei komen er positieve veranderingen op financieel gebied jouw kant op. Money, money, money.

Stier

Jouw verjaardagsmaand! Meteen een mooie kans om je geliefden te laten weten hoeveel je van ze houdt. Het kan zijn dat je behoefte hebt aan diepe gesprekken, door Mercurius die met jouw zon verbindt en de volle maan op 26 april. Gevolg hiervan kan zijn dat je begin mei wat problemen ervaart, maar no worries: tijdens nieuwe maan op 11 mei begin je met een schone lei.

Tweelingen

Je bent de kletser van de sterrenbeelden, maar deze maand moet je je afvragen: wil je echt álles wat je denkt delen met de wereld? Er lijkt wat werkdrama aan te komen in de laatste weken van april, waarin jouw geklets een probleem kan zijn. Soms is stilte ook een optie, Tweelingen.

Kreeft

Tikkie emotioneel? Kan kloppen. Je zit deze maand, vooral op sociaal gebied, in een emotionele rollercoaster. Grijp het begin van dit seizoen dan ook aan om je grenzen aan te geven en pak de volle maan op 26 april als kans om de drama te laten vallen. Als het goed is, zal alles je vergeven zijn rond 11 mei met nieuwe maan.

Leeuw

Jij houdt wel van de spotlight! Maar deze maand wordt het tijd dat je meer kijkt naar anderen dan naar jezelf. Doe vrijwilligerswerk of doneer geld aan een goed doel. En motiveer je vrienden; ze zullen je dankbaar zijn.

Maagd

Veranderingen op het werk maken dat je je afvraagt of je nog wel in de goede richting zit, carrière-wise. Voordat je grote beslissingen maakt, overleg eerst eens met een goede vriend of kennis. Half mei komt er een grote doorbraak en weet je precies weer wat je wil, mede dankzij de adviezen van je naasten.

Weegschaal

Zie deze maand als een nieuwe stap in je ontwikkeling: wie wil je worden? Zet je doelen op papier door middel van een visionboard of journal. En probeer eens om tijdens nieuwe maan, op 11 mei, te gaan mediteren. Het kan zomaar zijn dat daarmee je persoonlijke ontwikkeling glashelder wordt.

Schorpioen

Kijk goed naar de relaties in je leven. Investeer je teveel energie erin? Of niet genoeg? Deze maand staat in het teken om te ontdekken wie jouw liefde waard is en wie eigenlijk meer ontvangt dan geeft. Grenzen aangeven is daarin belangrijk, Schorpioen!

Boogschutter

Grote kans dat er een verliefdheid voor je in ’t verschiet ligt deze maand. Maar, ondanks je gevoel voor avontuur, kan het zijn dat je bang bent om te vertrouwen op je gevoel. Zolang je eerlijk bent over je intenties gedurende nieuwe maan, kun je die constructieve mindset die je tegenhoudt laten gaan. Probeer het maar eens.

Steenbok

Je mist je vrienden niet, je moet met ze connecten. Ze horen, zien en echt luisteren. De eerste week van mei is een mooi moment om met ze af te spreken en een dieper gesprek aan te gaan. op dat moment gaan Mercurus en Venus op de ring Tweelingen binnen. Dit staat bekend als een sociaal sterrenbeeld.

Waterman

Tijd om je creativiteit de vrije loop te laten. Probeer je ervaringen en emoties eens door middel van kunst te laten zien. Geef je onderbewuste de kans om zich op nieuwe manieren uit te drukken. Jupiter gaat 13 mei in Vissen en dat kan je zomaar een flinke boost zelfvertrouwen geven; misschien wel genoeg om je kunst met de wereld te delen.

Vissen

Voorjaarsschoonmaak? Als je de kriebels krijgt, pak ‘m aan. Het is tijd om te kijken naar wat je nodig hebt in je leven, ook op materieel gebied. Verzamel items om te doneren voor de nieuwe maan op 11 mei. Dit staat voor een nieuw begin. Een opgeruimd huis, is een opgeruimd hoofd.

Bron: oprahdaily | Beeld: Getty Images