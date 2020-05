Een zomer vol ‘Ex on the Beach’: deze seizoenen verschijnen binnenkort op Videoland

De seizoenen van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ lopen langzaam tegen hun einde. Maar de reality-liefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken, want Videoland voegt binnenkort drie (!) nieuwe seizoenen van ‘Ex on the Beach’ toe aan het aanbod.

Dat wordt dus alsnog een zomer vol liefde, lust en drama. Bingen maar.

Ex on the Beach: Peak of Love

Het eerste seizoen van ‘Ex on the Beach: Peak of Love’ verschijnt op woensdag 27 mei al in zijn geheel op Videoland. Deze editie is, in tegenstelling tot alle andere seizoenen, opgenomen in de sneeuw. Maar aan drama is er in dit seizoen zeker geen gebrek.

Bekende gezichten

Ook zullen we enkele bekende gezichten tegenkomen, waaronder Love Island’s Georgia Steel, Ellie Brown en Michael Griffiths. Spoiler: Georgia zou zelfs ten huwelijk gevraagd worden tijdens Ex on the Beach: Peak of Love.

Nóg meer EOTB-plezier

Maar gelukkig is Peak of Love niet het enige EOTB-kijkvoer dat in het verschiet ligt. Op 20 juli verschijnt namelijk het derde seizoen van Ex on the Beach USA op Videoland. En daarna komt de streamingsdienst, op 10 augustus, ook met ‘Celebrity Ex on the Beach’ met onder meer Joey Essex. Dat belooft wat.

