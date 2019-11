Wat doe je als je als typische millennial worstelt met een fucked up relatie, een depressie en/of een burn-out? Juist, je zoekt je uitvlucht in drank, drugs, seks en yoga. Wieneke van der Aa schreef er haar debuutroman over en één ding is duidelijk: na het lezen van het soms grappige, soms verdrietige Seks, drugs & yoga denk je nooit meer hetzelfde over brave, vegan, überhealthy yogachicks.

Seks, drugs & yoga

Seks, drugs & yoga gaat over Mare, een yogalerares die coke snuift bij het leven. Mare hopt van vent naar vent en wipt erop los als een konijn. Maar Mare heeft ook veel struggles en last van hevige winterdips. Alle katers, sekspartijtjes, liefdesverdrietjes en levensvragen hoopt ze eruit te zweten bij bikram yoga.

Hoe klim je uit een relatiedal, waarin je jezelf volledig bent kwijtgeraakt? Waar ben je nog zeker van? Wat was jouw aandeel en wat was jouw mening daarover? De antwoorden hoopt Mare te vinden op de dampende yogamat.

Seks, drugs & yoga is niet alleen grappig, maar soms ook irritant: de problemen van Mare zullen voor veel lezers een feest der herkenning zijn (hiep hiep millenial!). Afijn, met zo’n grappig-but sad-but grappig-en-herkenbaar boek zijn wij natuurlijk nieuwsgierig naar de schrijfster. Daarom vier korte vragen aan Wieneke van der Aa, die veel overeenkomsten máár ook een paar grote nuanceverschillen met Mare heeft.

Hoe kwam je op het idee om dit boek te schrijven?

‘Ik wilde als kind al schrijfster worden, dus het werd godverdomme wel eens tijd! Nee, er zat een enorme verteldrang achter, ik wilde eerlijk zijn, mijn hart luchten en iets creëren.’

Hoe maakte je tijd (en energie en geld) vrij om dit boek te schrijven?

‘Omdat ik echt de drang had tot schrijven, heb ik destijds schrijfdagen en -weken geblokt in mijn agenda. Met name in Antwerpen en op Fuerteventura is dit boek tot stand gekomen. Weg van huis dus, van de dagelijkse sleur, met volle aandacht voor het schrijven (voor zover dat ging met kinderen en werk dat natuurlijk toch altijd even tussendoor piept…)’

Wat was je belangrijkste routine tijdens het schrijven?

‘Opstaan, koffie, typen. Koffie, typen, repeat. Rond lunchtijd pauze om te zwemmen of te wandelen. Daarna nog een schrijfronde en rond 15:00 uur was het dan wel klaar voor die dag om echt meters te maken. Dan ging ik eten en een bh aandoen. Wel krabbelde ik de rest van de dag dan nog zinnenflarden, ideeën en to do’s in mijn dagboek om de volgende dag mee verder te gaan.’

Welke vijf boeken hebben jou het meest geïnspireerd?

De Wetten – Connie Palmen

‘Connie Palmen is een van mijn helden vanaf de middelbare school. Ik keek erg tegen haar op, maar kon me ook al vroeg goed in haar verplaatsen.’ Wij zeggen hier niet halfbroer – Henk van Straten

‘Het lezen van dit boek was voor mij ook een gevoel van grote herkenning. Ik voel me verwant aan zijn schrijversziel, we komen uit hetzelfde bouwjaar en hebben vergelijkbare dingen meegemaakt in het leven. Als ik een man was, dan zou ik Henk willen zijn.’ Eten, bidden, beminnen – Elizabeth Gilberts

‘Ik weet nog dat dit boek van hand tot hand ging in mijn vriendinnenkring, iedereen móest dit lezen. De zoektocht, de struggles met liefde, het was zo herkenbaar en heerlijk om te lezen.’ De Bridget Jones trilogie – Helen Fielding

‘Ohhh, Bridget.. wat heb ik van die boeken genoten als zijnde chicklit. Vroeger was er nog geen Netflix he.. Als je zin had in een soap en GTST was al afgelopen, dan kon je in bed lekker verder lezen wat Bridget allemaal meemaakte. Vergelijkbaar met mijn boek: wederom de zoektocht, de dagboekvorm, de obsessie met eten en uiterlijk, veel drinken, gezeik met mannen…’ Borderline times – Dirk de Wachter

‘Dit is het eerste boek dat ik van deze Belgische psychiater las. En ik vond het op dat moment in mijn leven echt een eye-opener. Het is fijn als iemand gevoel duidt en in een groter perspectief plaatst dan alleen het ego.’

