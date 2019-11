Emma en Niek hebben een seksrelatie met Koen: ‘Of Koen altijd bij ons blijft weten we niet. Maar voor nu houden we van elkaar’

Emma (34) is getrouwd met Niek. Drieënhalve week per maand heeft ze hem voor zichzelf. En in het bonusweekend komt Koen erbij, met wie ze een seksrelatie hebben.

‘In mijn nieuwe lingeriesetje lag ik op mijn rug op bed, mijn benen op de grond. Daartussen zat Niek, mijn man. Door mijn wimperharen keek ik naar de stoel achter hem. Daar zat Koen. Poedelnaakt. Hij speelde met zichzelf en ik likte mijn lippen terwijl ik naar zijn erectie staarde. Koen stond op en wurmde zich tussen mijn knieën, waar Niek plaats voor hem maakte. Rozig van de fles wijn die we daarvoor hadden leeggedronken, zakte ik achterover en voelde al snel een inwendige explosie toen ik klaarkwam omdat ik door twee tongen tegelijkertijd werd verwend.’

Flirten bij de snackbar

‘Al lang had ik deze fantasie, maar ik had nooit verwacht dat ik het ook echt zou meemaken. Ik was jarenlang getrouwd, en mijn man en ik hadden een prima maar enigszins saai seksleven. Toen ik nog maar 24 was, overleed hij bij een auto-ongeluk. Ruim vier jaar rouwde ik, toen besloot ik weer te gaan daten. Naarmate de grauwsluier langzaamaan wegtrok en ik weer kon genieten van een mooie zonsondergang of het perfecte liedje op de radio, voelde ik me steeds vaker alleen. Via Tinder trof ik rare en vooral ongeduldige figuren. En toen ontmoette ik Niek, heel ordinair bij de snackbar om de hoek. We wensten elkaar smakelijk eten, en uiteindelijk eindigde onze flirt ermee dat we samen op Nieks bank onze friet opaten. We hadden zo’n twee maanden een relatie toen Niek opbiechtte dat hij biseksueel is.

Hij valt op mannen én vrouwen, maar is wel monogaam

Degene op wie hij verliefd wordt, is zijn soulmate en die blijft hij trouw. Dat kan zowel een man als een vrouw zijn. Ik moest even slikken, maar een probleem vond ik het niet. Ik was te verliefd op Niek om hem om die reden af te wijzen. Voordat hij iets met mij kreeg, had Niek twee keer langdurig gedatet met een man én was hij getrouwd geweest met een vrouw. Hij wilde niet dat ik voor verrassingen kwam te staan als roddels uit het circuit mij zouden bereiken. Bovendien vond hij het belangrijk dat ik zou weten en voelen dat hij koos voor één partner, ook in bed. Voor dat laatste nam hij de tijd. Ik mocht hem alle vragen stellen. Niek was één brok romantiek en charme, goudeerlijk en bijzonder. En nu was hij van mij. Na een jaar daten, vertrouwde ik hem genoeg om te geloven dat hij écht voor mij koos en monogaam wilde zijn. Onze relatie werd daardoor alleen maar sterker. Ik trok bij Niek in en verhuurde mijn appartement.’

Op zoek naar een trio

‘Niek en ik hadden geweldige seks. Meestal was dat intiem en teder. Maar soms legden we een matras in de woonkamer, staken kaarsjes aan en pakten al onze speeltjes voor een ‘pornoavond’. Ik leerde dat ik van dirty talk hield. Na een heftig orgasme waarbij Niek me vertelde wat hij allemaal zou doen met een man als die er op dat moment bij was, schrok ik van mezelf. Na een week of twee sprak ik erover met Niek. Kwam zijn uitspraak door pure opwinding of zag hij – net als ik – een trio écht zitten? Niek slikte, was bang dat hij met zo’n experiment de kat op het spek zou binden. Maar een paar weken later, na nog een paar keer stomende seks, fantaseerden we tijdens de daad hardop over een trio en waren we om. Op een swingers-site troffen we volop mannen die een trio wilden, al was er weinig interesse voor Niek. Het waren vooral heteroseksuele mannen die een spannend avontuurtje zochten met mij in de hoofdrol. Net toen we het wilden opgeven, reageerde de getrouwde Koen. Zijn huwelijk was prima, maar hij worstelde al een tijd met bicurious-gevoelens.

Hij wilde dolgraag ontdekken hoe seks met een man zou zijn

Zijn vrouw, honderd procent hetero, geloofde in zelfontplooiing. Ze vond het respectvol van Koen dat hij dit met haar besprak en gunde hem zijn ontdekkingstocht. In een wegrestaurant ontmoetten we Koen: een leuke man en verrassend oprecht. We vonden hem aardig. Maar ging zijn vrouw ook akkoord met mij? Een andere vrouw? Koen, die ervan uit was gegaan dat ik passief zou blijven, besprak het met haar. In eerste instantie was ze tegen. Niek en ik besloten niet verder te zoeken. We hadden vage trouwplannen en wilden even een pauze nemen van dit onderwerp. Tot onze verrassing mailde Koen twee maanden later dat zijn vrouw er toch mee had ingestemd. Ze vond het niet goed als hij mij penetreerde, maar voor de rest mocht alles, als het maar veilig gebeurde. We spraken af in hetzelfde motel, waar we na het borrelen een kamer reserveerden. Koen was ‘mannen-maagd’ en vond alles nog ‘eng’. Hij wilde aan het handje worden genomen. Niek is juist een pleaser in bed en vond het alleen maar leuk om die rol op zich te nemen. We kleedden ons eerst nog wat nerveus uit en zoenden en streelden elkaar. Ik herinner me vooral hoe liefdevol alles ging. Doordat elke stap in eerlijkheid was genomen, vertrouwden we elkaar. Het voelde als een eerste date, spannend en respectvol. Koen had zelfs een geurkaarsje meegenomen. Na mijn explosieve hoogtepunt in die hotelkamer begon het pas echt. We bleven zoenen, maar terwijl ik doezelend bijkwam, zag ik hoe Niek zijn aandacht naar Koen verlegde en hem een blow job gaf. Ik vond het supergeil. Die eerste keer was er nog geen sprake van penetratie tussen de mannen, maar dat is in de jaren die volgden meer dan goed gekomen.’

Hand-in-hand-in-hand

‘Koen is gebleven, en Niek en ik beseffen steeds meer dat dit heel speciaal is. De kans dat je een klik hebt tussen drie volwassenen is klein. Eén keer per maand zien we elkaar minimaal een avond plus een volledige nacht, en als het lukt een weekend. Heel soms komt Koen door de week even langs voor een kop koffie. Alles is bespreekbaar, hoe serieus ook. Zolang het maar niet over huwelijksperikelen gaat. Dat komt te dichtbij. Soms is het zo gezellig, bijvoorbeeld bij een barbecue, dat het er niet meer van komt om met elkaar te vrijen. Dat doen we dan de volgende ochtend. We luisteren samen muziek, gaan naar de bioscoop, testen restaurants. En we ontdekken elkaar in bed. Ik vind het geweldig om vooral Niek zo opgewonden te zien en ze allebei zo te zien genieten. Ik voel me totaal niet bedreigd door Koen. We experimenteren veel, onder andere met rollenspellen, en onze sekssessies duren soms wel drie uur. We vertrouwen elkaar, durven het te zeggen als iets niet lekker is. Na het vrijen liggen we samen in bed, ik in het midden, knuffelend met ‘mijn’ mannen. Vaak drinken we dan nog wat en kijken een film.

Niek en ik wonen vrijstaand en blijven heel discreet, maar soms gaan we met z’n drieën naar het strand en drinken erna wat. Dan zoen ik met Niek en Koen. We lopen ook rustig hand-in-hand-in-hand, maar dan wel in een andere stad. Of we ontbijten met z’n drieën in een hotel na een wilde nacht. Eén van ons checkt in voor een tweepersoonskamer, we vragen vooraf om een extra groot bed, en we vallen samen in slaap. Soms komen er verbaasde blikken, maar gelukkig hebben we nog nooit commentaar gehad. Elke keer is het afscheid weer lastig, omdat we elkaar soms een maand niet zien. We zoenen elkaar gedag en voordat Koen thuis is, appen we al hartjes over en weer als teken dat we elkaar missen. Het lijkt een beetje op een verliefdheid, ook al vinden we deze frequentie van afspreken allemaal prima. Daarnaast communiceren we zo’n drie keer per week via de mail over alles wat ons bezighoudt of wat we samen hebben geprobeerd in bed, want dat vindt Koen minder confronterend voor zijn vrouw. We hebben haar nog nooit ontmoet en spreken elkaar niet. Al kent zij ons wel van foto’s, en wij haar ook. Koens vrouw gaat nog steeds akkoord met onze deal. Ze is blij dat Koen lekker in zijn vel zit en haar relatie stabiel en rustig is. En ze is opgelucht dat haar man niet ‘rondneukt’. Ze gebruikt de weekenden zonder Koen voor shopsessies en Netflix-avondjes of een escaperoom met de kinderen. Volgens mij vindt ze het echt prima. Koen zegt in elk geval dat hun relatie is verbeterd, omdat hij tussen Niek en mij ook dingen ziet en leert. Sekstechnieken, maar ook hoe anders wij onze problemen aanpakken. Rationeler en in overleg.’