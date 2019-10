Worden seksuele emoji zoals de aubergine en perzik verboden op social media?

Het is een zwarte dag in emoji-land. Facebook en Instagram doen namelijk twee van ’s werelds meest geliefde emoji in de ban: de perzik en de aubergine. De reden? De emoji zouden ‘impliciet of indirect’ naar seks verwijzen.

Deze ban geldt overigens niet alleen voor de perzik en aubergine, maar voor iedere emoji die naar seks verwijst. Dek jij een lichaamsdeel weleens af met hulp van een emoji? En post je daar een foto van? Stoute meid, ook dat soort emoji-gebruik zal niet meer mogen.

Hiermee wil Facebook het aanbod van seksuele diensten vermijden op zijn netwerken. Om die reden mogen gebruikers ook geen links naar pornografische content meer publiceren. Je mag de aubergine of perzik dus wel nog gebruiken, maar niet als illustratie in een pikante post met seksueel tintje.

Weerstand

Zoals dat bij alles gaat op social media, roepen de nieuwe community standards ook veel weerstand op. Critici spreken over censuur waarbij de seksuele expressie aan banden wordt gelegd.

Extra opvallend is dat de nieuwe regels al een tijdje van kracht zijn. De regels werden in juli stilletjes geüpdatet, om vervolgens in de loop van september en oktober te zijn ingevoerd. XBiz, een nieuwswebsite over de seksindustrie, ontdekte de censuur na een tip van een journalist.

Een dunne lijn tussen een aubergine en een piemel

In de community guidelines wordt de regel als volgt uitgelegd: ‘We trekken een grens wanneer inhoud seksuele contacten tussen volwassenen faciliteert, aanmoedigt of coördineert. We beperken ook seksueel expliciet taalgebruik dat mogelijk uitnodigt tot seksueel contact. Dit doen we omdat sommige doelgroepen binnen onze wereldwijde community mogelijk gevoelig zijn voor dit type inhoud.’

Ook een woordvoerder nuanceert het besluit en stelt dat Facebook ‘niet zomaar gaat ingrijpen tegen de emoj.’ ‘Inhoud zal enkel verwijderd worden van Facebook en Instagram als het een seksuele emoji bevat in combinatie met een impliciete in indirecte vraag naar naakte afbeeldingen, seks of seksuele partners, of sekschat-conversaties.’