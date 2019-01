Selena Gomez laat na drie maanden van zich horen op Instagram

Selena Gomez laat na drie maanden weer iets van zich horen op social media. De zangeres plaatste afgelopen september voor het laatst een bericht waarin ze liet weten dat ze een pauze nam en een tijdje niet meer online zijn. Gisteravond plaatste ze een bericht op Instagram met drie zwart-wit foto’s en een emotionele tekst.

In het bericht schrijft ze dat ze weer terug is op social media omdat ze iedereen een gelukkig jaar wilt wensen. ‘Ik wilde iedereen bedanken die me liefde en steun heeft gegeven,’ aldus de Disney-ster. Na haar laatste bericht in september meldden verschillende bronnen dat de zangeres tot tweemaal toe opgenomen zou zijn in het ziekenhuis.

Zware periode

De laatste keer had ze een mentale inzinking, waarna ze zou zijn opgenomen in een kliniek. Selena heeft hier niet op gereageerd, maar schrijft nu in haar post op Instagram dat 2018 voor haar een jaar vol uitdaging, groei en zelfreflectie was. ‘Geloof me, het is niet makkelijk. Maar ik ben trots op de persoon die ik aan het worden ben en ik kijk uit naar komend jaar. Hou van jullie allemaal.’

Hate comments

Selena nam afgelopen september een stapje terug van social media vanwege alle haatreacties. ‘Hoe dankbaar ik ook ben voor de stem die social media ons allemaal geven, ben ik net zo dankbaar dat ik even een stapje terug kan doen. Voorlopig even alleen vriendelijkheid en aanmoediging.’

Bron: Glamour | Beeld: Getty Images