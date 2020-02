Selena Gomez komt met eigen beauty-merk

Selena Gomez is on the roll! Na de drop van haar album Rare komt ze nu met een beauty-merk genaamd, rarara, Rare Beauty. De gedachte achter het merk ligt in lijn met Selena’s nieuwe album Rare: “Het draait er niet om hoe anderen je zien. Het draait erom hoe jij jezelf ziet,” zegt ze over de filosofie achter het merk. “Ik probeer niet meer perfect te zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn.”

Gisteravond kondigde LaGomez via Instagram aan dat ze met een eigen beauty-merk komt: Rare Beauty. Ze zegt meer dan twee jaar aan het project te hebben gewerkt, en dat ze het nu eindelijk mag delen. Als we de video mogen geloven bestaat de beauty-lijn voornamelijk uit lippenstift, blust, highlighter en oogmake-up. We can’t wait!

Verkrijgbaarheid

Selena kondigt aan dat haar beauty-lijn in de zomer van 2020 zal lanceren in Noord-Amerika, waar de producten exclusief bij Sephora te koop zullen zijn. Of Rare Beauty op den duur ook naar Nederland of de Europese vestigingen van Sephora zal komen, moeten we nog even afwachten. Wellicht is dat één van Selena’s grote aankondigingen? Stay tuned!

Bron: HLN.be | Beeld: Getty Images