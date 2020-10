Lang voordat de wereld kennismaakte met de Latijns-Amerikaanse muziek van Shakira, was er Selena Quintanilla. Een van de grootste tex-mex zangeressen van de vorige eeuw. Haar levensverhaal wordt nu, opnieuw, verfilmd, ditmaal door Netflix. Dit is alles wat je wil weten over ‘Selena: the Series’.

‘Mexicaanse Madonna’

Eerst even over Selena Quintanilla. Al op jonge leeftijd bleek dat Selena, geboren in Texas (de Amerikaanse staat die grenst aan Mexico), een gouden keeltje had. Samen met haar broer en zus trad ze op in het restaurant van haar vader, PapaGayo’s. Niet veel later werd Selena onderdeel van een band, Selena y los Dinos, waarmee ze in 1986 en 1988 verschillende albums uitbracht. Die albums brachten Selena haar eerste prijs: Selena werd uitgeroepen tot beste vrouwelijke artieste op de jaarlijkse Tejano Music Awards. Deze titel zou ze vanaf dit moment negen jaar op rij winnen.

Haar zangcarrière nam een vogelvlucht. Ze produceerde hit na hit, scoorde met haar albums in toplijsten en won zelfs een een Grammy voor beste Mexicaanse-Amerikaanse album. Al snel werd ze bekroond tot de ‘Mexicaanse Madonna’. Het hoogtepunt waren haar optredens in Houston Astrodome, waar zoveel mensen op afkwamen dat ze nog steeds op de derde plaats van meeste bezoekers ooit in de geschiedenis van de Astrodome staat.

Black Friday

Maar haar laatste optreden in de Astrodome, op 27 januari 1995, is ook legendarisch om een andere reden. Achteraf bleek dit haar laatste concert te zijn. Op 31 maart 1995 is Selena doodgeschoten in een hotelkamer. De dader: de manager van haar fanclub en tevens beste vriendin Yolanda. Zij zou geld hebben gestolen van Selena en diens fanclubs. Nadat Selena haar confronteerde, volgde de kogel. Sindsdien staat haar datum van overlijden in de wereld van de Tejano bekend als ‘Black Friday’.

Selena: the series

Je begrijpt, haar succesvolle carrière en haar tragische einde hebben van Selena een legende gemaakt. Een verhaal zo tragisch dat het schreeuwt om een verfilming. En voilà: in 1997 kroop Jennifer Lopez in de huid van de zangeres voor de verfilming van haar verhaal in Selena.

Nu, 23 jaar later na de film, wordt haar verhaal opnieuw verfilmd. Dit keer in de vorm van een serie, opgenomen in het assortiment van Netflix. De serie zal bestaan uit twee delen en zowel gaan over haar succes als over de andere kant van de medialle. Selena en haar familie, die een groot onderdeel waren van haar carrière, moesten soms ook hele pijnlijke beslissingen maken om hun grip op het succes te behouden.

De trailer

Netflix heeft inmiddels al drie teasers van Selena: the Series uitbracht. Wat naast haar donkere haar en rode lippen vooral opvalt zijn haar kenmerkende outfits: glitterpakjes met een strakke taille en slierten. In een van de trailers zie je hoe Selena danspasjes oefent in de kleine keuken van haar ouders, ze haar lippen stift voor een spiegel en haar songtekst leert in haar slaapkamer.

De cast

Dit keer geen Jennifer Lopez, of Selena Gomez die voor velen voor de hand lag, maar Christian Serratos speelt de rol van Selena. Haar zou je kunnen kennen van de Twilight films en The Walking Dead tv-serie. Ook zijn er andere bekende gezichten die in de rol kruipen van de overige Quintanilla familieleden. Zo speelt Ricardo Chavira, bekend van Desperate Housewives, de vader, speelt Noemi Gonzalez, bekend van The Young and the Restless, Selena’s zus en vertolkt Gabriel Chavarria, bekend van War for the Planet of the Apes, de rol van Selena’s oudste broer. Wie de rol van Yolanda Saldívar, de manager van Selena, op zich gaat nemen, is nog niet bekend.

De release datum

Het eerste deel van Selena: The Series verschijnt op 4 december al op Netflix. Wanneer het tweede deel van de serie op het streamingsplatform zal komen te staan is nog onbekend. Gelukkig biedt de streamingdienst genoeg kerstfilms om die tijd te overbruggen.

Bekijk de teasers van Selena: The Series hieronder.