De familie van Barbie blijft maar uitbreiden en uitbreiden. Zo kreeg de blonde schone er vorige week een hoop zusjes bij, dit keer zusjes met aandoeningen als alopecia en vitiligo. Alles om de diversiteit te vergroten. En er is meer: de makers van Barbie komen nu ook met een heuse selfcare-lijn: de Barbie Wellness Collection.

Geheel volgens de trends van dit jaar hoopt Mattel ook hiermee bij te dragen aan een stukje bewustwording voor jonge meisjes. Want met de Barbie Wellness Collection wilt het bedrijf jonge meisjes al spelend kennis laten maken met de voordelen van zelfzorg.

Breathe With Me Barbie

De Wellness-lijn bestaat uit verschillende poppen. Zo heb je de ‘Breathe With Me Barbie’, wiens benen zo buigbaar zijn dat ze in kleermakerszit kan zitten. Ook draagt ze een dromerige pyama met schattige wolkjes (erg cute, al zeggen we het zelf) en is ze helemaal klaar om te mediteren. Special feature: klik je op haar ketting, dan gidst ze je door vijf meditatie-oefeningen heen. Ik bedoel, wie heeft er Headspace nodig als je Breathe With Me Barbie hebt?! (grappig feitje: Mattel blijkt hiervoor zelfs de handen ineen geslagen te hebben met Headspace…)

Selfcare barbies

In een persbericht legt Mattel de keuze voor deze selfcare barbies uit. ‘De collectie leert meisjes dagelijkse routines die emotioneel welzijn bevorderen en omvat drie hoofdthema’s: meditatie, fysiek welzijn en zelfzorg; omdat Barbie weet dat het de beste is om jezelf de beste zorg te geven.’

Naast de Breathe With Me Barbie is er ook de Barbie Fitness Doll (inclusief yoga mat, exclusief yoni ei, thank god), een Barbie Face Mask Spa Day (inclusief komkommermasker), de Barbie Spa Doll (inclusief tijdschrift, badeend, handdoek, kaars en een doosje bruisballen), de Barbie Fizzy Bath Doll (#goals) en de Barbie Relaxtion Doll (waar kunnen we die pyama krijgen?).

Toch is er ook kritiek op de nieuwe barbies. Volgens de critici dragen ook deze barbies bij aan het beeld van een onrealistisch droomleven. ‘Zelfzorg hoeft niet te betekenen dat je naar de spa of sportschool gaat, of een duur abonnement bij de meditatieschool afsluit. Barbie laat het leven er makkelijk, plezierig en decadent uit zien. Moeten we onze kinderen het voorbeeld geven dat een bad niet compleet is zonder bruisballen, op een leeftijd dat ze vooral nog blij moeten zijn met de verpakking van hun barbie…?’ vraagt iemand zich af op Twitter. En daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen. Stel je voor dat je een dochter hebt die bij een vriendinnetje is gaan spelen:

Mama: ‘Hoe was het spelen?’

Kind: ‘Uhm, wel leuk. Alleen pakte Bobbie opeens halverwege het spelen haar Yoga Barbie tevoorschijn en moesten we 15 minuten op de grond zitten en onze mond houden.’

Uh, tja, dan wat?

