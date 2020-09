De perfecte selfie maak je tegenwoordig met de hulp van je televisie

Je kent het wel: zo’n ring light lamp die voor de perfecte belichting zorgt als je een selfie wil maken. Helaas voor alle ‘selfie queens’ onder ons zijn die lampen redelijk prijzig, maar daarvoor heeft TikTok een oplossing gevonden. En die is zó makkelijk dat je je afvraagt waarom je er zelf niet op bent gekomen.

Hoewel er geen lamp aan te pas komt, is het effect nauw genoeg hetzelfde. Geloof ons: deze ring light lamp hack is zeker het proberen waard!

Ring light lamp hack

Wil je een perfecte selfie maken, maar heb je geen ring light lamp in huis? En ook geen spiegel of telefoonhoesje met van die felle, ‘fotogenieke’ lampjes op de randen? No sweat, want met deze beautyhack gaat het je alsnog lukken. Meet TikTok-gebruiker Courtney Ford, die het verlossende antwoord heeft. In één van haar TikTok-filmpjes laat ze zien hoe je heel makkelijk het licht van een ring light lamp nabootst. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een televisie met toegang tot YouTube.

YouTube

Zet je televisie aan, ga naar YouTube en zoek op ‘ring light’. In de zoekresultaten vind je meerdere video’s van zo’n ring light lamp (en die kunnen soms wel uren duren, dus neem lekker de tijd voor je fotosessie). Het licht mag dan misschien niet zo fel zijn als een echte ring light, het effect is in principe hetzelfde. Het bewijs daarvan laat Courtney zien in haar viral TikTok-video, die je hieronder kunt bekijken.

TikTok-hacks

Hoewel TikTok in eerste instantie bedoeld is voor het delen van grappige dansvideo’s, kun je er inmiddels terecht voor zóveel meer. Het social media platform is tegenwoordig ook de place to be voor nieuwe trends en slimme hacks op beautygebied. Of je nu wil weten hoe je heel makkelijk je haar kunt krullen of zelf sproetjes kunt maken, op TikTok vind je het allemaal. Wij delen de leukste hacks graag met je!

