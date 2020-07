Selling Sunset: alles wat je wil weten over Chrishell Stause

Het derde seizoen van ‘Selling Sunset’ is bijna in aantocht – ja het is heus. En in de teaser van dit seizoen, die eind mei is vrijgegeven, zagen we dat dit keer niet alleen voor Christine Quinn een hoofdrol is weggelegd. Ook de bescheiden Chrishell Stause treedt wat meer naar voren. Wie is Chrishell Stause van ‘Selling Sunset’ precies?

Wie is Chrishell Stause?

Chrishell Stause is wat we mogen noemen een echte Amerikaanse soapie. Ze was maar liefst 541 afleveringen te zien als Amanda Dillon in All my Children, 109 afleveringen te zien als Zoey Miller in Youthful Daze en 10 afleveringen te zien als Bethany Bryant in The Young and Restless. De rol die haar het meeste faam gaf was de rol van Jordan Ridgeway in Days of our Lives, waarin ze 226 afleveringen te zien is geweest.

Inmiddels heeft ze het soapimago aardig van zich afgeschud: tegenwoordig is Chrishell Stause te zien als makelaar bij The Oppenheim Group in Selling Sunset. Je weet wel, de reality serie over die luxueuze vastgoedgroep uit de Hollywood Hills.

Is Chrishell Stause getrouwd? Wat is er tussen haar en Justin Hartley gebeurd?

Ah, goede vraag. Kijk, Chrishell Stause was getrouwd met Justin Hartley, die je zou kunnen kennen van This is Us. De twee leerden elkaar kennen in 2014 en trouwden in 2017. Allebei soapies, echt glamourkoppel dus! Al was Justin Hartley nooit te zien in Selling Sunset, terwijl de lovers van Mary en Christine wel te zien waren.

Tekst gaat verder onder beeld.

Maar terug naar ‘wás getrouwd’. Inmiddels zijn Chrishell en Justin niet meer bij elkaar. Het verhaal is als volgt: Justin wilde opeens scheiden, iets dat voor Chrishell als een totale verrassing kwam. Een bron vertelde destijds aan People: ‘Chrishell begrijpt er helemaal niets van. Ze heeft dit totaal niet aan komen en nu kunnen ze het zelfs niet eens worden over de scheidingsdatum’. En hoewel Chrishell’s man nauwelijks te zien is in het tweede seizoen, belooft de scheiding een grote rol te spelen in het derde seizoen (althans, als we de trailer mogen geloven).

Inmiddels zou Justin Hartley daten met Sofia Pernas, die je dan weer zou kunnen kennen van The Young and the Restless en Jane the Virgin.

Of Chrishell een nieuwe partner heeft, is niet bekend. Als we haar Instagram-account – die ze deelt met 700.000 volgers – mogen geloven, is ze single.

Wat is er tussen Chrishell en Christine gebeurd?

Oeh. Ah. Ook een leuke vraag. Ben je klaar voor de echte drama? Chrishell Stause en Christine Quinn zijn allebei te zien in Selling Sunset. En driemaal raden: ze hebben ruzie. Van die venijnige wijvenruzie die eigenlijk nergens over gaat. Dat ligt niet per se aan Chrishell: voor Los Angeles-termen is ze nog vrij bescheiden. Maar Christine is wat je noemt een echte ijskoningin, een echte diva, een echte kattekop. Ze ‘zegt wat ze denkt’, alleen kun je ook op een aardige manier zeggen wat je denkt en daar wil Christine niets van weten.

Dus toen binnen The Oppenheim Group alle ogen naar nieuwkomer Chrishell gingen, voelde Christine zich uiteraard gepasseerd. Christine kon het niet hebben dat haar best-friend-collega Mary een klik voelde met Chrishell en zocht daarom de confrontatie met haar op. Christine noemde Chrishell schijnheilig en bood daarvoor later haar excuses aan. Máár, Chrishell mag dan wel bescheiden uit de hoek komen, omgaan met Christine wilde ze niet meer. Ze accepteerde diens excuses maar bedankte voor Christine’s uitnodiging voor haar verlovingsfeest. Want, zo zei Chrishell, ingaan op de uitnodiging zou ‘onoprecht’ zijn. Boem!

Hoe oud is Chrishell?

Chrishell is geboren op 21 juli 1981 (ze was dus gisteren jarig) en volgens onze berekeningen ben je dan nu 39 jaar.

Hoe veel is Chrishell netto waard?

Een beetje een brutale vraag, maar oke. De trouwe fans van Selling Sunset weten: die villa’s gaan voor veel geld over de toonbank. En: de makelaars strijken daar een fijn percentage van op. Het vermogen van Chrishell Stause is geschat op 2,4 miljoen dollar.

